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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, derbi 11'ini şekillendirmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 07:53 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 07:54
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Zirve yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi için geri sayıma geçildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Ev sahibi Galatasaray'ın 8 gol 1 asistlik performansıyla dikkati çeken golcüsü Mauro Icardi ile Kartal'ın hücumdaki silahı olan ve 8 maçta 4 gol, 1 asist üreten Vincent Aboubakar'ın performansı sonuca büyük etki edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Aslan'da 3 gol, 4 asist üreten Kerem Aktürkoğlu yine takımı adına büyük bir koz olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Bu sezon çok fazla süre alamasa da Cenk Tosun, ligde Cimbom'a karşı oynadığı 15 maçta 4 gol, 2 asist üreterek öne çıkmayı başarıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Derbide rekabet, birçok alanda sürecek. Galatasaray'da 5 maçta 1 gol kaydeden Wilfried Zaha ile Kara Kartal'da toparlanma sürecinde olan ve 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan da beklenti büyük.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Öte yandan Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, 7 maçta 604 dakika sahada kaldı ve etkili oyunuyla beğeni topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ise 4 maçta 358 dakika sahada kaldı ve 1 de asist üretmeyi bildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Sonucu merakla beklenen derbi karşılaşması öncesinde öncesinde Galatasaray 22 puan ile 2, Beşiktaş ise 16 puan ile 4. sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Cimbom, derbi öncesinde istatistiklerde rakibi Beşiktaş'ı geride bıraktı. 17.4 ile daha çok gol beklentisi oluşturan G.Saray, 12.3 oran tutturan Kartal'a göre isabetli şut, ikili mücadele, hava topu gibi birçok alanda daha önde.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, derbi 11'ini netleştirmeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Kalede Fernando Muslera'yı oynatacak Buruk, savunmayı Boey-Abdülkerim-Davinson-Angelino'dan oluşturacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Orta sahada Lucas Torreira ile Tanguy Ndombele'yi birlikte görevlendirecek Buruk, kanatlarda ise Barış Alper Yılmaz ile Zaha'yı değerlendirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a karşı forvet arkası, Mauro Icardi ise en ileri uçta görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Davinson, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem, Icardi.

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