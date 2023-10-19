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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera varsa sorun yok! Kalede üst düzey güvenlik

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fernando Muslera başarılı performansıyla derbi öncesi güven veriyor. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 8 maçın 5’inde kalesini gole kapattı. Beşiktaş maçına özel olarak hazırlanan Muslera, “Önce Beşiktaş ardından da Bayern karşısında gücümüzü ortaya koyacağız” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera varsa sorun yok! Kalede üst düzey güvenlik

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Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Avrupa'da yakaladığı başarılı grafikte Fernando Muslera'nın payı büyük oldu. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı takımda başarılı bir sezon daha geçiriyor. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Muslera, Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde en büyük kozlarından birisi olacak. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşısında da kalesini gole kapatmaya çalışacak. Uruguaylı file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de ağlarında sadece 4 gol gördü. Bir kez de yenilgi yaşadı.

GÖLGE DÜŞÜRMEYECEĞİZ

Tecrübeli oyuncu; Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Antalyaspor maçlarında ağlarında gol görmedi. Muslera'ya gol atmayı başarabilen takımlar Samsunspor, Başakşehir ve Ankaragücü oldu. Derbi atmosferlerini çok iyi bilen ve bu maçta da kalesini başarıyla savunmaya hazırlanan kaptan takım arkadaşlarıyla galibiyet yemini etti. Bu sezon da çok iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Uruguaylı eldiven, "Bu güzel gidişata gölge düşürmek istemiyoruz. Önce Beşiktaş ardından da Bayern karşısında Galatasaray'ın gücünü bir kez daha ortaya koyacağız" diye konuştu.

Muslera, Galatasaray forması altında bugüne kadar tam 472 maça çıktı. Kalesinde 502 gol görürken 169 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi. Uruguaylı eldiven ayrıca Lazio'da 113, Club Nacional'de ise 8 karşılaşmada görev yaptı.

GENÇ DELİKANLI

Galatasaray'da forma giyen oyuncular içinde en başarılı isim olan ve artık bizden biri olan Fernando Muslera, 37 yaşında olmasına karşın genç delikanlı gibi... Özel çalışmalarla kendini her zaman hazır tutan başarılı eldiven, 40 yaşına kadar futbola devam etmeyi hedefliyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

2011-2012 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da 12 sezondur forma giyen Fernando Muslera, kontratının son yılına girdi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Futbola devam etmek ve Galatasaray'da kalmak isteyen Uruguaylı file bekçisi, bu sebeple kendisini göstermeye çalışıyor. Muslera başarılı performansını sürdürür ve Galatasaray bu sezon hem Avrupa hem Süper Lig'de başarılı sonuçlar almaya devam ederse Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Uruguaylı oyuncuyu yeni sözleşmeyle ödüllendirecek. Yıllık 2.5 milyon Euro net kazancı bulunan Muslera'ya kontrat teklif edilecek.

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