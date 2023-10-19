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GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılı yönetim ise harekete geçti. Takımın iki önemli ismine zam yolda... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 08:17
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GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Bir yandan derbi hazırlıkları devam ederken sarı-kırmızılı yönetimden başka bir hamle daha gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Galatasaray'da son iki sezondur performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücreti, geçen yıl 20 milyon liraya çıkarılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Milliyet'te yer alan habere göre kur artışını göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar, bu rakamı 30 milyon liraya çıkaracak.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Ayrıca bonuslarla beraber 24 yaşındaki oyuncunun kazancı 40 milyon liraya yükselebilecek. Bu da Kerem için bir itici güç olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Yine bu sezon 19.5 milyon alacak olan Abdülkerim'e de hatırı sayılır bir zam yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Galatasaray'da ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun da yıllık ücreti 30 milyon liraya yükseltilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Galatasaray'da yönetim, bu iki oyuncundan sonra Sacha Boey'in ücretine zam için görüşmelere başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 5 gol atarken 7 de asist yaptı.

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