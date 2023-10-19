GALATASARAY HABERLERİ - İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Bir yandan derbi hazırlıkları devam ederken sarı-kırmızılı yönetimden başka bir hamle daha gelecek.
Galatasaray'da son iki sezondur performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücreti, geçen yıl 20 milyon liraya çıkarılmıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre kur artışını göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar, bu rakamı 30 milyon liraya çıkaracak.
Ayrıca bonuslarla beraber 24 yaşındaki oyuncunun kazancı 40 milyon liraya yükselebilecek. Bu da Kerem için bir itici güç olacak.
Yine bu sezon 19.5 milyon alacak olan Abdülkerim'e de hatırı sayılır bir zam yapılacak.
Galatasaray'da ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun da yıllık ücreti 30 milyon liraya yükseltilecek.
Galatasaray'da yönetim, bu iki oyuncundan sonra Sacha Boey'in ücretine zam için görüşmelere başlayacak.
24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 5 gol atarken 7 de asist yaptı.
29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı ise çıktığı 16 müsabakada 2 gole imzasını attı.