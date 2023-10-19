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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek duyurdu! "Okan Buruk'la anlaşmayı yaptık"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 14:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek duyurdu! "Okan Buruk'la anlaşmayı yaptık"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 50. yaş günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.

"ANLAŞMAYI YAPTIK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Erken yaşta futbolu bıraktı. İstese daha fazla oynayabilirdi. Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan." dedi.

"HER ŞEY KAZANMAK DEĞİL"

Okan Buru k ise, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. 16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım biraz zor geçmişti. Hayatta her şey başarı değil. Dünya üzerinde hepimizi üzen gelişmeler de oluyor. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Her şey kazanmak değil. Hayatta sağlık ve yaşam kalitesi önemli. Bizim de hizmet ettiğimiz ve bizden başarı bekleyen taraftarımız var. Bunu da çok iyi şekilde başardık. Benim isteğim aynı performansı hep birlikte devam etmek. Kazandıkça bu performansımız devam edecek zaten." diye konuştu.

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