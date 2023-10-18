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Gözler onda

2 maçta Beşiktaş ağlarına 3 gol atmayı başaran Mauro İcardi, cumartesi günü oynanacak derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Gözler onda

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, Beşiktaş derbisini iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en büyük silahı olan yıldız oyuncu, derbiye özel olarak hazırlanıyor. Tecrübeli golcü, RAMS Park'ta taraftarlara bir derbi galibiyeti daha vermenin hazırlıklarını yapıyor. İcardi, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana hiçbir derbi mücadelesini boş geçmedi.

İDMANLARIN YILDIZI

Tecrübeli yıldız, şu ana kadar 2 maçta Beşiktaş ağlarını 3 kez sarstı. Mauro İcardi ayrıca Trabzonspor'a karşı 3 gol ve 1 asist, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan İcardi, 12 gol 2 asistlik katkı sağladı. İdmanlardaki başarılı performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, Beşiktaş karşısında gollerine devam etmek istiyor.

YENİ AKIM BAŞLATTI

Kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısını piyano ile çalan İcardi, yeni bir akımın da öncüsü oldu. Sosyal medyada piyano ile aynı şarkının çalındığı birçok video paylaşıldı. Öte yandan İcardi'nin Molde deplasmanında verilen Galatasaray tablosunu duvarına astığı da ortaya çıktı. Bu hareketi taraftarlardan büyük beğeni aldı.

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