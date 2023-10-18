Haberler Galatasaray Galatasaray Ekmas 77 - 88 PAOK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Ekmas 77 - 88 PAOK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 88-77 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 21:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Ekmas 77 - 88 PAOK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine 88-77 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Ekmas, Martin ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olurken, Yunanistan temsilcisi Harrison, Fridriksson ve McNeace ile cevap vererek ilk periyodu 30-19 üstün geçti.

İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Ekmas, 13. dakikada farkı 2 sayıya (28-30) indirdi. Dış atışlardan bulduğu basketlerle oyuna ağırlığını koyan PAOK, Gilmore'nin de pota altında verdiği katkıyla soyunma odasına da 52-42 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Galatasaray Ekmas, hücumda da etkili bir performans ortaya koyarak 24. dakikada farkı (54-57) sayıya düşürdü. Ancak bu ritmini daha fazla sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip karşısında tekrar kontrolü eline geçiren PAOK, son periyoda da 71-59 önde girdi.

Oyun disiplininden kopan Galatasaray Ekmas karşısında son periyoda da 7-0'lık seriyle başlayan PAOK, 34. dakikada farkı 19 sayıya (59-78) çıkardı. Kalan sürede kontrollü oynayarak Galatasaray Ekmas'ın dönüş yapmasına izin vermeyen Yunan ekibi, maçtan 88-77 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mauel Mazzorini (İtalya), Saverio Lanzarini (İtalya), Peter Praksch (Macaristan)

Galatasaray Ekmas: Radebaugh 3, İsmet Akpınar 9, Halilovic 6, Yeboah 3, Sadık Emir Kabaca 7, Göksenin Köksal 10, Martin 18, Buğrahan Tuncer 10, Walden 11, Samet Geyik

PAOK: Fridriksson 19, Harrison 21, Margaritis, Beliauskas 11, McNeace 14, Gilmore 20, Tsairelis, Tsiakmas 3, Flatten, Arsenopoulos

1. Periyot: 19-30

Devre: 42-52

3. Periyot: 59-71

DİĞER
Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi? Milli yas ardından Galatasaray Beşiktaş derbisi iptal mi edildi, ne zaman oynanacak?
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin skandal veto kararına sert tepki: "BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi"
Avcı'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray derbi çalışmalarını sürdürdü!
G.Saray galibiyetle başladı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Ekim)
CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
SON DAKİKA DEPREM - İzmir'de deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cedi Osman'dan flaş milli takım açıklaması! Cedi Osman'dan flaş milli takım açıklaması! 20:39
F.Bahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti F.Bahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti 20:29
G.Saray derbi çalışmalarını sürdürdü! G.Saray derbi çalışmalarını sürdürdü! 20:26
F.Bahçe set vermeden kazandı! F.Bahçe set vermeden kazandı! 19:15
Newcastle'dan Sandro Tonali açıklaması Newcastle'dan Sandro Tonali açıklaması 18:19
F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! 18:12
Daha Eski
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 17:59
TFF'den sponsorluk açıklaması! TFF'den sponsorluk açıklaması! 16:34
Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı 16:25
Messi'den yeni rekor! Messi'den yeni rekor! 16:12
Emre dalya diyecek Emre dalya diyecek 15:56
Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! 15:55