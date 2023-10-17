Galatasaray Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, A Spor'un konuğu oluyor. A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşen Gündem Özel programına Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır konuk oldu.

Önemli açıklamalarda bulunan Erden Timur, spor basınının duayenlerinin sorularını cevaplıyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği konular hakkında konuşan Erden Timur'un açıklamalarının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

ZANIOLO, GALATASARAY, ASTON VILLA...

"Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."

"LİGİ YIPRATMAK İÇİN KONUŞMADIM"

"Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak için konuşmadım. Şimdi söyleyeceğim. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konullara dikkat edenlere böyle deniyor."