Haberler Galatasaray Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık!

Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu. Sarı kırmızılı kulüpteki son gelişmelerden transfer söylentilerine kadar bir çok konuda açıklama yapan Timur, Cristiano Ronaldo ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu. (GS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 22:09
Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu.

Kulüpteki son gelişmelerden transfer söylentilerine kadar pek çok konuda konuşan Erden Timur, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için de açıklama yaptı.

"RONALDO'YA TEKLİF YOLLADIK"

Timur, "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun öz güvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum.

Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi...

Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı" ifadelerini kullandı.

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