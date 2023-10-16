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Maaşı mükemmel!

Wanda Nara, Icardi ile ilgili eleştirileri yanıtladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Maaşı mükemmel!

Wanda Nara, haftalık Oggi dergisine verdiği röportajda Mauro İcardi'nin İstanbul'da yaşamaktan çok memnun olduklarını söyledi. 'İcardi'nin kariyerini mahvettiği' yönündeki eleştirileri yanıtlayan Nara; "Mauro'nun maaşı mükemmel. Paris'te yaşıyorduk, şimdi ise İstanbul'dayız. İki harika şehir. Mauro'nun kariyerini mahvetmiş gibi mi görünüyorum?" diye konuştu. Şu an İcardi'nin kariyerine odaklandıklarını ifade ederek, "Mauro futbolu bıraktığında Milano, Ticino'daki kır evimizde İtalya'da yaşamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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