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Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı stoper, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına yaptığı açıklamada forma giyememesi halinde takımdan ayrılmak zorunda olduğunu belirtmişti. Avrupa devinin ara transfer döneminde Nelsson için teklif yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 14:42
Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

Süper Lig'de Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih ile kritik karşılaşmalara çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

Nelsson, ülkesinin basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımdaki durumunu ve geleceğini değerlendirdi.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sarı-kırmızılıların deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği müsabakaya 11'de başlamadığı için kızgın olduğunu dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Orada oynamadığım için çok sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım, ardından 3 maçtır yedek kulübesinde oturuyorum.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

Aslında bunun son derece tuhaf olduğunu da düşünüyorum. Siz bu duruma dışarıdan bakıyorsunuz, ben ise içindeyim ve belki de en öfkeli ve tükenmiş olan benim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

"SÖZLEŞMEMİ YENİLEMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Galatasaray'ın, 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için yaptığı teklifi reddettiğini de sözlerine ekleyen Nelsson, "Uzatmamız gerektiği yönünde konuşmalar oldu. Ancak sözleşmemi yenilemeyeceğimi kendilerine bildirdim.
Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

"FUTBOL OYNAMAK İÇİN İSTANBUL'DA YAŞIYORUM"

Yedek kalmaktan hoşlanmadığını vurgulayan Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum, eğer oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" diye konuştu.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

Sezon başında İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transferinin gündeme geldiğini ancak gerçekleşmediğini belirten Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyduğunu ve artık 11'e geri dönmek istediğini aktardı.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

TOTTENHAM DEVREDE

Galatasaray'da son dönemde yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ve ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Victor Nelsson için de Tottenham'ın devrede olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

İngiliz medyasında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde, özellikle geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Tottenham'ın 24 yaşındaki Danimarkalı yıldız için ara transferde Galatasaray'a teklif yapabileceği yazıldı.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Cimbom'un 20 milyon Euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumnuda 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u elden çıkaracağı aktarıldı.

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak

Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı.

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