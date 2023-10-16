GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Galatasaray'da muhteşem performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da muhteşem performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle takımını gruplara taşıyan Arjantinli golcü, Süper Lig'de de gollerine devam ediyor.
Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Mauro Icardi, takımın hücumdaki en etkili ismi konumunda.
Bu sezon forma giydiği 14 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un en önemli kozlarından biri.
Sarı-kırmızılıların sezon başında PSG'den bonservisini aldığı yıldız futbolcuya flaş bir talip çıktı.
INTER ICARDI'Yİ İSTİYOR!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme devi Inter, Mauro Icardi'yi transfer gündemine aldı.
Bu sezon hücum hattında Lautaro Martinez'in ayağına bakan mavi-siyahlıların ocak ayında yeni bir forvet takviyesi planladığı kaydedildi.
Çalışmalarına şimdiden başlayan Inter'de Mauro Icardi ismi heyecan yarattı.
Bir dönem Inter'de forma giyen Mauro Icardi, kaptanlık yaptığı takımda çalkantılı dönemler geçirmişti.
Arjantinli oyuncunun efsane olduğu Inter'e geri dönmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.