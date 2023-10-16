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GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonki müthiş performansını sürdürüyor. Attığı gollerle takımının skor yükünü çeken Arjantinli futbolcu, transferde Avrupa devlerinin yakın markajına girdi. 30 yaşındaki golcü hakkında ocak ayındaki ara transfer dönemi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 20:52 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 20:53
BURAK ŞENTÜRK
Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Galatasaray'da muhteşem performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle takımını gruplara taşıyan Arjantinli golcü, Süper Lig'de de gollerine devam ediyor.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Mauro Icardi, takımın hücumdaki en etkili ismi konumunda.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Bu sezon forma giydiği 14 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un en önemli kozlarından biri.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılıların sezon başında PSG'den bonservisini aldığı yıldız futbolcuya flaş bir talip çıktı.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

INTER ICARDI'Yİ İSTİYOR!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme devi Inter, Mauro Icardi'yi transfer gündemine aldı.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Bu sezon hücum hattında Lautaro Martinez'in ayağına bakan mavi-siyahlıların ocak ayında yeni bir forvet takviyesi planladığı kaydedildi.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Çalışmalarına şimdiden başlayan Inter'de Mauro Icardi ismi heyecan yarattı.

Transferde Mauro Icardi bombası! Ocak ayında...

Bir dönem Inter'de forma giyen Mauro Icardi, kaptanlık yaptığı takımda çalkantılı dönemler geçirmişti.

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