Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devinin Lucas Torreira'ya talip olduğu ve Uruguaylı oyuncuyu tribünden takip etmek için Galatasaray'dan iki kişilik yer istediği öğrenildi. İşte o takım ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 13:03
GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 23. kez bu başarıyı tekrarlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

2022/2023 sezonundan bu yana yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılıların geçen sezon en çok konuşulan transferlerinin başında Lucas Torreira geliyordu.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Yönetim, bonservisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı yıldızı geçtiğimiz sezon başında renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiliz ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Sarı-kırmızılılar, Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira, geçtiğimiz sezondan bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Sezon başında adı İtalyan kulüpleriyle anılan Uruguaylı futbolcu, gelen tekliflere rağmen takımda kaldı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Galatasaray'a imza attığından beri her transfer döneminde adı Lazio ile anılan Lucas Torreira için İtalyanlar yine yakın markajda.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

LAZIO DERBİDE İZLEYECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Lazio Kulübü, Torreira'yı izlemek için Beşiktaş derbisinde iki kişilik yer istedi.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre buldu.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Yıldız futbolcu skor katkısı üretemedi.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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