GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'ya dev talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 23. kez bu başarıyı tekrarlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 23. kez bu başarıyı tekrarlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2022/2023 sezonundan bu yana yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılıların geçen sezon en çok konuşulan transferlerinin başında Lucas Torreira geliyordu.
Yönetim, bonservisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı yıldızı geçtiğimiz sezon başında renklerine bağlamıştı.
Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiliz ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Sarı-kırmızılılar, Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira, geçtiğimiz sezondan bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.
Sezon başında adı İtalyan kulüpleriyle anılan Uruguaylı futbolcu, gelen tekliflere rağmen takımda kaldı.
Galatasaray'a imza attığından beri her transfer döneminde adı Lazio ile anılan Lucas Torreira için İtalyanlar yine yakın markajda.
LAZIO DERBİDE İZLEYECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Lazio Kulübü, Torreira'yı izlemek için Beşiktaş derbisinde iki kişilik yer istedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre buldu.
Yıldız futbolcu skor katkısı üretemedi.
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.