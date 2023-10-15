Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karıştı.
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karıştı.
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Torino Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İtalyan futbolcu, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
24 yaşındaki futbolcunun, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edildi.
3 YILA KADAR MEN TEHLİKESİ!
Zaniolo'nun hakkındaki iddialar kesinleşirse, İtalya Spor Yasası 401 Sayılı Kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek.
Bu durumda ise satın alma şartları gerçekleşmeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelecek.
AVUKATI KONUŞTU!
Genç oyuncunun avukatı Gianluca Tognozzi, La Gazzetta dello Sport'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"ZANIOLO ASLA BAHİS OYNAMAZ"
Tognozzi yaptığı açıklamada; "Zaniolo asla bahis oynamaz. Kendisi de bana öyle söyledi."
"Ancak farkında olmadan yasa dışı çevrimiçi platformlarda poker ve blackjack gibi kart oyunları oynamış olması mümkün."
"Her şeyi temize çıkaracağız. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz euro'luk ceza."
"Burada oyuncunun itibarına verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız." ifadelerini kullandı.