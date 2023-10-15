Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya şartlara bağlı opsiyonlu olarak kiralanan Zaniolo, bahis skandalı iddiasıyla karşı karşıya geldi. 24 yaşındaki oyuncunun adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürüldü. 24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Nicolo Zaniolo'nun avukatından flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 13:35 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 13:38
Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

3 YILA KADAR MEN TEHLİKESİ!
Zaniolo'nun hakkındaki iddialar kesinleşirse, İtalya Spor Yasası 401 Sayılı Kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek.

Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

Bu durumda ise satın alma şartları gerçekleşmeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelecek.

Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

AVUKATI KONUŞTU!
Genç oyuncunun avukatı Gianluca Tognozzi, La Gazzetta dello Sport'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

"ZANIOLO ASLA BAHİS OYNAMAZ"
Tognozzi yaptığı açıklamada; "Zaniolo asla bahis oynamaz. Kendisi de bana öyle söyledi."

Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

"Ancak farkında olmadan yasa dışı çevrimiçi platformlarda poker ve blackjack gibi kart oyunları oynamış olması mümkün."

Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı

"Her şeyi temize çıkaracağız. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz euro'luk ceza."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wanda Nara açıkladı! "Milano'ya döneceğiz"
Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim"
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ - Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (15 Ekim 2023)
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı Avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı 13:35
Kartal'da Tudor sesleri! Yakın zamanda... Kartal'da Tudor sesleri! Yakın zamanda... 12:45
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 12:33
Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? 12:12
İsmail Kartal kararını verdi! O isim... İsmail Kartal kararını verdi! O isim... 11:54
Bisiklet turunun Sultanahmet etabı başladı! Bisiklet turunun Sultanahmet etabı başladı! 11:48
Daha Eski
Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... 11:47
Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim" Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim" 11:41
Kulüpler Birliği'ne MHK teklifi! Hakem atamaları... Kulüpler Birliği'ne MHK teklifi! Hakem atamaları... 11:24
Sahalara dönüyor! O maçı gözüne kestirdi Sahalara dönüyor! O maçı gözüne kestirdi 11:12
Kerem'den Filistin'e destek mesajı! Kerem'den Filistin'e destek mesajı! 00:01
İtalya evinde dört dörlük! İtalya evinde dört dörlük! 00:08