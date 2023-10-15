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Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Son dakika spor haberi: İtalya'da başlatılan bahis soruşturmasında Nicolo Zaniolo hakkında şok suçlamalar yer alıyor. Bonservisi Galatasaray'da olan ve şartlı satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan genç oyuncunun son durumu merak konusu oldu. Zaniolo sadece bahis oynamakla değil bahis çetesini organize etmekle de suçlanıyor. 3 yıla kadar futboldan men edilmesi gündeme gelen Zaniolo hakkında Galatasaray başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 10:35 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 10:52
Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili ciddi bir endişe yaşanıyor.

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Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Sarı-kırmızılılar, Roma'dan 15 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya gönderdi.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Anlaşma kapsamında sarı-kırmızılılar, ilk etapta 5 milyon euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin euro'ya çıkan şarta bağlı bonus geliriyle transferi gerçekleştirdi.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Zaniolo'nun zorunlu satın alma maddesindeki transfer bedelinin ise 22.5 milyon Euro olduğu açıklandı.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Buna ek olarak ise anlaşma kapsamında 15.5 milyon euro şarta bağlı bonusların yer alıyordu.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

BAHİS SKANDALINDA ADI GEÇİYOR!
İtalya'da soruşturulmaya başlayan bahis skandalında bazı futbolcu, yönetici ve menajerlerin de içinde bulunduğu bunların içinde Nicolo Zaniolo'nun da olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Nicolo Zaniolo'nun eski takımı Roma'nın İtalya Kupası'nda yaptığı bir maça bahis oynadığı öne sürüldü.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Torino Savcılığı'na ifade veren futbolcunun telefonuyla birlikte tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik cihazlarına el koyuldu.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

İddia edildiği gibi bahis oynamadığını ifade eden Nicolo Zaniolo, sadece online sitelerden poker oynadığını beyan etti.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

BAHİS ÇETESİNİ ORGANİZE ETME İDDİASI!
Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı bahis çetesi organize etmekle suçlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

3 YILA KADAR MEN...
Eğer Zaniolo hakkındaki iddialar kesinleşirse, İtalya Spor Yasası 401 Sayılı Kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

GALATASARAY'A DÖNEBİLİR!
Zaniolo'nun olası bir ceza alması durumunda Aston Villa'daki sözleşmesinde yer alan şarta bağlı opsiyonlar gerçekleşmeyebilir ve oyuncu Galatasaray'a dönebilir.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

"ZANIOLO İLE GÖRÜŞTÜK"
Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz.

Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.

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