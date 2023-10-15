Galatasaray'a dönebilir! Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili ciddi bir endişe yaşanıyor.
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili ciddi bir endişe yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Roma'dan 15 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya gönderdi.
Anlaşma kapsamında sarı-kırmızılılar, ilk etapta 5 milyon euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin euro'ya çıkan şarta bağlı bonus geliriyle transferi gerçekleştirdi.
Zaniolo'nun zorunlu satın alma maddesindeki transfer bedelinin ise 22.5 milyon Euro olduğu açıklandı.
Buna ek olarak ise anlaşma kapsamında 15.5 milyon euro şarta bağlı bonusların yer alıyordu.
BAHİS SKANDALINDA ADI GEÇİYOR!
İtalya'da soruşturulmaya başlayan bahis skandalında bazı futbolcu, yönetici ve menajerlerin de içinde bulunduğu bunların içinde Nicolo Zaniolo'nun da olduğu iddia ediliyor.
Nicolo Zaniolo'nun eski takımı Roma'nın İtalya Kupası'nda yaptığı bir maça bahis oynadığı öne sürüldü.
Torino Savcılığı'na ifade veren futbolcunun telefonuyla birlikte tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik cihazlarına el koyuldu.
İddia edildiği gibi bahis oynamadığını ifade eden Nicolo Zaniolo, sadece online sitelerden poker oynadığını beyan etti.
BAHİS ÇETESİNİ ORGANİZE ETME İDDİASI!
Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı bahis çetesi organize etmekle suçlandığı öne sürüldü.
3 YILA KADAR MEN...
Eğer Zaniolo hakkındaki iddialar kesinleşirse, İtalya Spor Yasası 401 Sayılı Kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek.
GALATASARAY'A DÖNEBİLİR!
Zaniolo'nun olası bir ceza alması durumunda Aston Villa'daki sözleşmesinde yer alan şarta bağlı opsiyonlar gerçekleşmeyebilir ve oyuncu Galatasaray'a dönebilir.
ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.
"ZANIOLO İLE GÖRÜŞTÜK"
Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz.
Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.