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GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, ara transfer dönemi transfer çalışmaları sürüyor. Takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. O oyunculardan biri de Sergio Oliveira. Fransız ekibi, Portekizli futbolcuyu listesine aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 10:51
GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Takvim'de yer alan habere göre Portekizli orta sahayı Fransa Ligi takımlarından Nice'in kadroya katmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Oliveira da ayrılık için yönetimden kolaylık isteyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 12 maçta görev alan Oliveira, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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