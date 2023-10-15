GALATASARAY HABERLERİ - Fransız ekibinden Sergio Oliveira'ya kanca!

Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemde.
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Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemde.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon sonunda düşüşe geçse de takımda tuttuğu Portekizli'yi kadroda düşünmediğini bildirdi.
Başarılı teknik adam, oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verdi.
Takvim'de yer alan habere göre Portekizli orta sahayı Fransa Ligi takımlarından Nice'in kadroya katmak istediği öğrenildi.
Oliveira da ayrılık için yönetimden kolaylık isteyecek.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 12 maçta görev alan Oliveira, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.
Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.
Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.
2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.
Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.