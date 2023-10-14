Haberler Galatasaray Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu olarak Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, şoke eden suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bahis skandalına adı karışan İtalyan futbolcunun 3 yıl süreyle futboldan men edilmesi gündeme geldi. Çizme medyasından gelen yeni iddiaya göre; Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı, bahis çetesini organize ettiği suçlamasıyla da soruşturulduğu öne sürüldü. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 14:02
BURAK ŞENTÜRK
Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

İtalyan futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor. Nicolo Zaniolo'nun da aralarında bulunduğu bir grup oyuncunun bahis oynadığı iddiaları hakkındaki soruşturma derinleştiriliyor.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Fagioli ile başlayan soruşturmada, Zaniolo ile birlikte Tonali ve Zalewski'nin de adı geçiyor.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

TELEFON VE TABLETLERİNE EL KOYULDU!
Zaniolo ve Tonali milli takım kampı kadrosundan çıkarıldı. İki oyuncunun telefon ve bilgisayarlarına inceleme amaçlı el koyuldu.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Torino Savcılığı'nın üzerine gittiği soruşturmada yeni telefon görüşmelerinin dikkat çektiği ifade edildi.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Nicolo Zaniolo'nun polise verdiği ifade ortaya çıktı. Zaniolo'nun İtalya Kupası'nda Roma'nın oynadığı bir maça bahis yapmadığını, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde bahis oynamadığını dile getirdiği kaydedildi.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

İtalyan yıldızın online sitelerden poker oynadığını beyan ettiği vurgulandı.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

ZANIOLO'NUN ANNESİ DE SORUŞTURULUYOR!
Fabrizio Corona'da çıkan haberde ise Nicolo Zaniolo'nun annesi üzerinden bahis oynadığı ileri sürüldü.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Torino Savcılığı'nın Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın tüm banka işlemlerini, kazançlarını inceleme kararı aldığı iddia edildi.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da ifadesinin alınacağı belirtildi.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

ZANIOLO MU ORGANİZE ETTİ?
Soruşturma titizlikle devam ederken, Nicolo Zaniolo hakkında şoke eden bir suçlama yapıldı.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Büyük bir derinlikle devam eden soruşturmada Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı kaydedildi.

Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

Zaniolo'nun bahis çetesi organize etmekle suçlandığı öne sürüldü.

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