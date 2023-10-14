Zaniolo'ya şok suçlama! Bahis çetesini organize etti mi

İtalyan futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor. Nicolo Zaniolo'nun da aralarında bulunduğu bir grup oyuncunun bahis oynadığı iddiaları hakkındaki soruşturma derinleştiriliyor.
İtalyan futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor. Nicolo Zaniolo'nun da aralarında bulunduğu bir grup oyuncunun bahis oynadığı iddiaları hakkındaki soruşturma derinleştiriliyor.
Fagioli ile başlayan soruşturmada, Zaniolo ile birlikte Tonali ve Zalewski'nin de adı geçiyor.
TELEFON VE TABLETLERİNE EL KOYULDU!
Zaniolo ve Tonali milli takım kampı kadrosundan çıkarıldı. İki oyuncunun telefon ve bilgisayarlarına inceleme amaçlı el koyuldu.
Torino Savcılığı'nın üzerine gittiği soruşturmada yeni telefon görüşmelerinin dikkat çektiği ifade edildi.
Nicolo Zaniolo'nun polise verdiği ifade ortaya çıktı. Zaniolo'nun İtalya Kupası'nda Roma'nın oynadığı bir maça bahis yapmadığını, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde bahis oynamadığını dile getirdiği kaydedildi.
İtalyan yıldızın online sitelerden poker oynadığını beyan ettiği vurgulandı.
ZANIOLO'NUN ANNESİ DE SORUŞTURULUYOR!
Fabrizio Corona'da çıkan haberde ise Nicolo Zaniolo'nun annesi üzerinden bahis oynadığı ileri sürüldü.
Torino Savcılığı'nın Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın tüm banka işlemlerini, kazançlarını inceleme kararı aldığı iddia edildi.
Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da ifadesinin alınacağı belirtildi.
ZANIOLO MU ORGANİZE ETTİ?
Soruşturma titizlikle devam ederken, Nicolo Zaniolo hakkında şoke eden bir suçlama yapıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Büyük bir derinlikle devam eden soruşturmada Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı kaydedildi.
Zaniolo'nun bahis çetesi organize etmekle suçlandığı öne sürüldü.
Savcılığın araştırmalarına devam ettiği ve kısa süre içerisinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.