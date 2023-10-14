Tercüme hatası!

Yaz transfer döneminin büyük isimlerinden Hakim Ziyech sakatlık sorununu bir türlü aşamadı. Bu da hakkındaki dedikoduların artmasına neden oldu. Son olarak Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 30 yaşındaki futbolcunun uyluk kasığında yırtık olduğunu söylemişti. Bu ifadeler sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratırken, Galatasaray cephesi ise Regragui'nin sözlerinin doğruyu yansıtmadığını belirttiler. Sarıkırmızılılar, Fas'ın hocasının sözlerinin yanlış tercüme edildiğini düşünüyor. Çünkü tedavisi tamamen Galatasaray doktorları tarafından yürütülen tecrübeli hücum oyuncusunun uyluğunda herhangi bir problem yok. Alt adalesinden sıkıntı yaşıyor. Bu durumdayken Milli Takım'a çağrılmış olması da Regragui'nin takım üzerinde önemli etkisi olan Ziyech'in lider kişiliğinden faydalanmak istemesi olarak yorumlanıyor.

HAZIR OLMADAN OYNAMAYACAK

Cimbom, Hakim Ziyech'te de Zaha'daki gibi bir yol haritası izleyecek. Tamamen hazır olmadan kesinlikle sahaya sürmeyecek. Bu durumda 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş ve Bayern Münih karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk da onunla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.