Haberler Galatasaray Tercüme hatası!

Tercüme hatası!

Fas’ın hocası Regragui, Hakim Ziyech için “Uyluk kasığında yırtık var” demişti... G.Saray cephesi bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Tercüme hatası!

Yaz transfer döneminin büyük isimlerinden Hakim Ziyech sakatlık sorununu bir türlü aşamadı. Bu da hakkındaki dedikoduların artmasına neden oldu. Son olarak Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 30 yaşındaki futbolcunun uyluk kasığında yırtık olduğunu söylemişti. Bu ifadeler sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratırken, Galatasaray cephesi ise Regragui'nin sözlerinin doğruyu yansıtmadığını belirttiler. Sarıkırmızılılar, Fas'ın hocasının sözlerinin yanlış tercüme edildiğini düşünüyor. Çünkü tedavisi tamamen Galatasaray doktorları tarafından yürütülen tecrübeli hücum oyuncusunun uyluğunda herhangi bir problem yok. Alt adalesinden sıkıntı yaşıyor. Bu durumdayken Milli Takım'a çağrılmış olması da Regragui'nin takım üzerinde önemli etkisi olan Ziyech'in lider kişiliğinden faydalanmak istemesi olarak yorumlanıyor.

HAZIR OLMADAN OYNAMAYACAK

Cimbom, Hakim Ziyech'te de Zaha'daki gibi bir yol haritası izleyecek. Tamamen hazır olmadan kesinlikle sahaya sürmeyecek. Bu durumda 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş ve Bayern Münih karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk da onunla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

DİĞER
Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar'dan açıklama geldi!
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor
G.Saray'da Zaniolo korkusu!
G.Saray'da flaş ayrılıklar! 3 isim birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Zaniolo korkusu!
G.Saray'da flaş ayrılıklar! 3 isim birden
14 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TTK sonuçları listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var" Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var" 07:28
G.Saray galip G.Saray galip 01:22
Nieri kaza yaptı Nieri kaza yaptı 01:20
Ümitler yeşerdi Ümitler yeşerdi 01:20
Giresun’da sakatlık şoku Giresun’da sakatlık şoku 01:19
Süre yetmedi Süre yetmedi 01:18
Daha Eski
Montella'nın yerlileri Montella'nın yerlileri 00:17
F.Bahçe Beko İspanya'da mağlup F.Bahçe Beko İspanya'da mağlup 00:12
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" 00:11
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 00:11
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller 00:11
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 00:11