Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in milli takım hocası Walid Regragui'nin oyuncunun uyluk kasında yırtık olduğunu söylediği ifade edilmişti. Gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 09:14
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Yaz transfer döneminin büyük isimlerinden Hakim Ziyech sakatlık sorununu bir türlü aşamadı. Bu da hakkındaki dedikoduların artmasına neden oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Son olarak Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 30 yaşındaki futbolcunun uyluk kasında yırtık olduğunu söylemişti.

İlginizi çekebilir👉🏼 TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Bu ifadeler sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratırken, Galatasaray cephesi ise Regragui'nin sözlerinin doğruyu yansıtmadığını belirttiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Sarı-kırmızılılar, Fas'ın hocasının sözlerinin yanlış tercüme edildiğini düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Çünkü tedavisi tamamen Galatasaray doktorları tarafından yürütülen tecrübeli hücum oyuncusunun uyluğunda herhangi bir problem yok. Alt adalesinden sıkıntı yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Bu durumdayken Milli Takım'a çağrılmış olması da Regragui'nin takım üzerinde önemli etkisi olan Ziyech'in lider kişiliğinden faydalanmak istemesi olarak yorumlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

HAZIR OLMADAN OYNAMAYACAK

Cimbom, Hakim Ziyech'te de Zaha'daki gibi bir yol haritası izleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Tamamen hazır olmadan kesinlikle sahaya sürmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'te gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması...

Bu durumda 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş ve Bayern Münih karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu?
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme!
BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TTK sonuçları listesi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? 12:09
Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! 11:39
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 11:38
Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... 11:21
Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti 11:18
ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? 11:13
Daha Eski
İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? 11:09
POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? 11:04
ÇEKYA FAROE ADALARI maçı hangi kanalda? ÇEKYA FAROE ADALARI maçı hangi kanalda? 11:00
Montella'nın yerlileri Montella'nın yerlileri 00:17
Süre yetmedi Süre yetmedi 01:18
Giresun’da sakatlık şoku Giresun’da sakatlık şoku 01:19