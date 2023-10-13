Haberler Galatasaray Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karıştı. Zaniolo, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali ile birlikte savcılığa ifade verdi. Polisle bir görüşme yapan 2 futbolcu da milli takım kadrosundan çıkarıldı. Peki şimdi ne olacak? Bahis oynayan futbolcunun cezası ne? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 11:27
Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya yasa dışı bahis soruşturması açıldı.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Torino Savcılığı, milli takım kampında bulunan oyuncular Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlattı.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDILAR!
Federasyon, futbolcuların milli takım kadrosundan çıkarılarak kulüplerine dönmelerine izin verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Zaniolo ve Tonali, yasa dışı bahislere olan katılımlarıyla suçlanmaları sebebiyle yetkililer tarafından sorgulandı. İki oyuncu, İtalya antrenman kampından ayrıldı.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Zaniolo ve Tonali'nin, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle bir görüşme yaptığı belirtildi.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

İtalya ve İngiliz basınında yaşanan bu gelişmeler sonrası 'Bahis skandalı' şeklinde haberler yapıldı.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Zaniolo'nun Roma'nın kadrosundayken takımının İtalya Kupası maçına bahis oynadığı da iddialar arasında yer aldı.

Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

ŞİMDİ NE OLACAK?
Futbolda bahis oynayan oyuncuların tespit edilmesi durumunda ağır cezalar veriliyor.

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