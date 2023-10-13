Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Zaniolo futboldan men edilecek mi?

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya yasa dışı bahis soruşturması açıldı.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya yasa dışı bahis soruşturması açıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Torino Savcılığı, milli takım kampında bulunan oyuncular Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlattı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDILAR!
Federasyon, futbolcuların milli takım kadrosundan çıkarılarak kulüplerine dönmelerine izin verilmesine karar verildiğini duyurdu.
Zaniolo ve Tonali, yasa dışı bahislere olan katılımlarıyla suçlanmaları sebebiyle yetkililer tarafından sorgulandı. İki oyuncu, İtalya antrenman kampından ayrıldı.
Zaniolo ve Tonali'nin, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle bir görüşme yaptığı belirtildi.
Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
İtalya ve İngiliz basınında yaşanan bu gelişmeler sonrası 'Bahis skandalı' şeklinde haberler yapıldı.
Zaniolo'nun Roma'nın kadrosundayken takımının İtalya Kupası maçına bahis oynadığı da iddialar arasında yer aldı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Futbolda bahis oynayan oyuncuların tespit edilmesi durumunda ağır cezalar veriliyor.
FIFA ve UEFA'nın çok hassas olduğu bir konu olan bahis oynama durumu gerçekleştiğinde söz konusu oyuncu 3 yıla kadar futboldan men cezası alabiliyor.