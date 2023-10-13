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Nelsson Ada yolcusu

Yedek kaldığı için çok öfkeli olduğunu ifade eden Victor Nelsson’la Arsenal ve Tottenham’ın ilgilendiği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Nelsson Ada yolcusu

Galatasaray'da formasını kaybeden Victor Nelsson ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sanchez'in başarılı performansının ardından yedek kulübesine çekilen Danimarkalı yıldız, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Manchester karşısında oynamadığım için çok sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım, ardından 3 maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Aslında bunun son derece tuhaf olduğunu da düşünüyorum" dedi.

KAPIYI ÇALACAKLAR

Öfkeli ve tükenmiş durumda olduğunu belirten ve ayrılık sinyali veren Victor Nelsson'a iki talip çıktı. İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham'ın Danimarkalı futbolcunun peşinde düştüğünü yazan İngiliz basını, iki dev takımın ocak ayında transfer için somut adımları atacağını kaydetti. Victor Nelsson'un Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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