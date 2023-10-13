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Galatasaray'ın derbi mesaisi sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 20:00
Galatasaray'ın derbi mesaisi sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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