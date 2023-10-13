Dünyada ilk kez

Son dönemde birçok sponsorluk anlaşmasına imza atan Galatasaray, dijital bir taraftarı da kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de ilklerin ve enlerin kulübü olma geleneğini sürdürerek spor ile dijital dünyayı birleştiren bir yeniliğe imza atıyor. Çözüm ortağımız Leo The Fan A.Ş ile birlikte Dünyanın ilk Dijital Taraftarı Leo'yu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız" denildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Leo ile digital ortamda sembolik bir anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılı taraftarların, Leo'yu takip ettiğinde Galatasaray'a gelir getireceği ifade edildi.