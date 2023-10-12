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Nelsson gemileri yaktı

Manchester United maçında oynamadığım için çok sinirlendim. Eğer oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Nelsson gemileri yaktı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Milli takımda Danimarka basınına konuşan genç futbolcu, Manchester maçına 11'de başlamadığı için kızgın olduğunu belirterek, "Orada oynamadığım için çok sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım, ardından 3 maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Aslında bunun son derece tuhaf olduğunu da düşünüyorum. Siz bu duruma dışarıdan bakıyorsunuz, ben ise içindeyim ve belki de en öfkeli ve tükenmiş olan benim" ifadelerini kullandı. Oynamak istediğini ve yedek kalmaktan hoşlanmadığını vurgulayan Nelsson, "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum, eğer oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım" diye konuştu.

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SÖZLEŞMEMİ UZATMAYACAĞIM!

Galatasaray'ın, 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için yaptığı teklifi reddettiğini de sözlerine ekleyen Vicstor Nelsson, "Uzatmamız gerektiği yönünde konuşmalar oldu. Ancak sözleşmemi yenilemeyeceğimi kendilerine bildirdim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

SEVİLLA TALİPTİ

Sezon başında İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transferinin gündeme geldiğini ancak gerçekleşmediğini belirten Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyduğunu ve artık 11'e geri dönmek istediğini de aktardı.

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