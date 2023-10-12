İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Cimbom, yapılan transferlerin meyvesini iki kulvarda da aldı.
Özellikle bazı isimlerin performansı dikkat çekiyor.
Bu yıldız oyunculardan birisi ise Mauro Icardi.
Arjantinli futbolcu, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giymişti.
Şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi, 24 maçta 22 gol ve 7 asiste imza atmıştı.
Kurmaylar, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini yaz transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında PSG'den aldı.
Ayrıca Icardi, Galatasaray'dan senelik 6 milyon euro kazanıyor.
Tangocu oyuncu bu sezona da golleriyle başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de toplam 14 karşılaşmaya çıkan Icardi, 12 gol ve 2 asiste imza attı.
Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un ilk 11'de değişmez isim olarak dikkat çekiyor.
Ancak İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Calciomercato'dan derlediği haberine göre Icardi, İtalya'yı aklından çıkaramıyor.
Haberde, Arjantinli oyuncu İtalya'ya dönmek istediği ifade edildi.
Ayrıca haberde Mauro Icardi'nin Milano bir evinin bulunduğu ve kalbinin bir parçasını da orada bıraktığı yazıldı.
MILANO EKİPLERİNİ İSTİYOR!
Tecrübeli yıldızın Inter ve Milan'a gitmek istediği iddia ediliyor.
Ancak İtalyan devleri henüz bu isteğe cevap vermiş değil.
Daha önce Icardi'nin yaz transfer döneminde de İtalya'ya dönmek istediği, ancak Milano ekiplerinin yıldız ismi transfer etmeye yanaşmadığı ortaya çıkmıştı.
Icardi'nin Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Arjantinli golcünün bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor.