Haberler Galatasaray İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon başında PSG'den bonservisi aldığı Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya attı. Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi sürpriz bir karar verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 10:41
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, milli arada çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Sarı-kırmızılı ekip ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Cimbom, yapılan transferlerin meyvesini iki kulvarda da aldı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Özellikle bazı isimlerin performansı dikkat çekiyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Bu yıldız oyunculardan birisi ise Mauro Icardi.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Arjantinli futbolcu, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giymişti.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi, 24 maçta 22 gol ve 7 asiste imza atmıştı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Kurmaylar, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini yaz transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında PSG'den aldı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Ayrıca Icardi, Galatasaray'dan senelik 6 milyon euro kazanıyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Ancak İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Calciomercato'dan derlediği haberine göre Icardi, İtalya'yı aklından çıkaramıyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Haberde, Arjantinli oyuncu İtalya'ya dönmek istediği ifade edildi.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Ayrıca haberde Mauro Icardi'nin Milano bir evinin bulunduğu ve kalbinin bir parçasını da orada bıraktığı yazıldı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

MILANO EKİPLERİNİ İSTİYOR!

Tecrübeli yıldızın Inter ve Milan'a gitmek istediği iddia ediliyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Ancak İtalyan devleri henüz bu isteğe cevap vermiş değil.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Daha önce Icardi'nin yaz transfer döneminde de İtalya'ya dönmek istediği, ancak Milano ekiplerinin yıldız ismi transfer etmeye yanaşmadığı ortaya çıkmıştı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Icardi'nin Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da flaş Icardi krizi!

Arjantinli golcünün bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor.

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