Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

"Yeni bir kulüp bulup 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Erden Timur ve Okan Buruk ile görüştüm ancak tüm saygımla söylüyorum oynamayamazsam ne yapacağım çok açık. Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapamazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu kesin. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."