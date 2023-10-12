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Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da milli takım kampında bulunan Victor Nelsson'un ülke basınına yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Davinson Sanchez transferi sonrası yedek konuma düşen Danimarkalı stoper, forma giyemediği halinde takımdan ayrılacağını açıkladı. Nelsson'un açıklamaları sarı-kırmızılı camiayı kızdırırken, Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Ara transfer döneminde Victor Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Aslan, başka bir yıldızıyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 10:34
Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Sarı-kırmızılılarda milli takım kampında bulunan Victor Nelsson'un yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Bold.dk'ya konuşan Danimarkalı stoper, "Manchester United maçında çok kızgındım çünkü ilk 11'de başlamamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sonra üç maç daha yedek kulübesinde oturdum. Bu durum beni şaşırttı."

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

"Siz dışarıdan görüyorsunuz ancak ben olayların içerisindeyim. En çok şok olan, öfkelenen ve canı yanan benim. Manchester United maçında ilk 11'de başlamayı çok isterdim ama olmadı. Son milli takım kampından bu yana tuhaf bir süreç yaşandı."

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

"Yeni bir kulüp bulup 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Erden Timur ve Okan Buruk ile görüştüm ancak tüm saygımla söylüyorum oynamayamazsam ne yapacağım çok açık. Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapamazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu kesin. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

"Son milli takım kampından sonra sözleşmemi uzatmayacağımı söyledim. Görüşmeler olmuştu ve kısmen anlaşma sağlamıştık ancak biraz daha düşündükten sonra sözleşme uzatmayı istemediğimi söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatmak istemiyorum. Bu yüzden bir süre önce sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim."

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

"Sözleşme uzatmadığım için mi yedek bırakıldım bilmiyorum. Bu teknik direktöre ya da üst kademedeki yöneticilere sorulması gereken bir soru. Takımdan sorumlu olan antrenördür. Maçları kazanmak için en iyi futbolcularını yedek bırakabiliyor."

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

"Milli takım kampına kızgın ve hırslı bir halde geldim. Bu iyi bir şey çünkü milli takımda oynayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Victor Nelsson'un açıklamaları bomba etkisi yaratırken, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirerek Nelsson ile yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Galatasaray'da Victor Nelsson sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

OLIVEIRA DA YOLCU

Sarı-kırmızılılar, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Olivera ile de yol ayrımına geldi.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Yönetim, Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli futbolcuya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Sergio Oliveira ile yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Portekizli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Sergio Oliveira'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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