Galatasaray'da Nelsson sonrası şok gelişme! Yıldız isim takımdan gönderiliyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılarda milli takım kampında bulunan Victor Nelsson'un yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
Bold.dk'ya konuşan Danimarkalı stoper, "Manchester United maçında çok kızgındım çünkü ilk 11'de başlamamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sonra üç maç daha yedek kulübesinde oturdum. Bu durum beni şaşırttı."
"Siz dışarıdan görüyorsunuz ancak ben olayların içerisindeyim. En çok şok olan, öfkelenen ve canı yanan benim. Manchester United maçında ilk 11'de başlamayı çok isterdim ama olmadı. Son milli takım kampından bu yana tuhaf bir süreç yaşandı."
"Yeni bir kulüp bulup 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Erden Timur ve Okan Buruk ile görüştüm ancak tüm saygımla söylüyorum oynamayamazsam ne yapacağım çok açık. Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapamazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu kesin. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."
"Son milli takım kampından sonra sözleşmemi uzatmayacağımı söyledim. Görüşmeler olmuştu ve kısmen anlaşma sağlamıştık ancak biraz daha düşündükten sonra sözleşme uzatmayı istemediğimi söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatmak istemiyorum. Bu yüzden bir süre önce sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim."
"Sözleşme uzatmadığım için mi yedek bırakıldım bilmiyorum. Bu teknik direktöre ya da üst kademedeki yöneticilere sorulması gereken bir soru. Takımdan sorumlu olan antrenördür. Maçları kazanmak için en iyi futbolcularını yedek bırakabiliyor."
"Milli takım kampına kızgın ve hırslı bir halde geldim. Bu iyi bir şey çünkü milli takımda oynayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Victor Nelsson'un açıklamaları bomba etkisi yaratırken, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirerek Nelsson ile yollarını ayırması bekleniyor.
Galatasaray'da Victor Nelsson sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.
OLIVEIRA DA YOLCU
Sarı-kırmızılılar, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Olivera ile de yol ayrımına geldi.
Yönetim, Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli futbolcuya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Sergio Oliveira ile yollarını ayırması bekleniyor.
Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.
Portekizli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sergio Oliveira'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.