Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'nin alternatifi olarak Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Kongolu oyuncudan beklediği verimi alamadı. Arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar, ara transferde bombayı patlatmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Galatasaray, yaz transfer dönemide önemli oyuncuları renklerine bağladı.

İlginizi çekebilir 👉🏼 Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda?

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Sarı-kırmızılılar, yıldızlarla kadrosunu müthiş bir isimle daha da güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Hedefteki yıldız, Cimbom'un eski göz ağrısı Luis Suarez...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, dev transfer operasyonunda ön çalışmalara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Timur'un 36 yaşındaki golcüyü bitirmek için şartları zorlayacağı sızan bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Ancak Luis Suarez konusunda Galatasaray'ın çok zorlu bir rakibi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Messi'nin forma giydiği Inter Miami'nin de tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği iddiaları var.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Suarez, 31 Aralık 2023'te Gremio'dan ayrılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Luis Suarez, kariyerine Club Nacional takımında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Ardından Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Suarez, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da toplamda 5 kez gol krallığı tattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

2022 yazında yeniden Nacional'e dönen Suarez, Ocak 2023'te Gremio'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

Profesyonel kariyeri boyunca 757 maçta 463 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan ara transfer planı! Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde

137 kez Uruguay Milli Takımı formasını giyen Suarez, 68 kez fileleri havalandırdı.

DİĞER
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber Gazze fotoğrafını kullandı, İsrail’e yardım istedi!
Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası sonrası Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı
UEFA'dan F.Bahçe'ye dev övgü!
Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
100 milyonluk Kane’i solladı!
Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu
EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ | Dul, yetim aylığı, evde bakım maaşına ikramiye var mı?
SON DAKİKA DEPREM | 12 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Modric'ten flaş Arda Güler sözleri Modric'ten flaş Arda Güler sözleri 00:42
Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! 00:42
Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor 00:41
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 00:41
Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42