İmzayı attı

Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk özellikle Manchester United zaferinin ardından Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Bir ara İnter'le anılan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Roma'nın gündemine girerken bu durum yönetimi harekete geçirdi. Buruk'u kaçırmak istemeyen yönetiminin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl uzattığı ifade edildi.

BONUSLAR EKLENDİ

Yeni sözleşmenin kısa süre içinde açıklanması beklenirken bu sezondan geçerli olmak üzere maaşına da zam yapıldığı bildirildi. Yıllık 23 milyon TL alan Buruk'un ücretinin 35 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Lig ve kupa bonusları da verilecek. Sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 55 resmi maçta 43 galibiyet, 7 beraberlik alan teknik direktör Okan Buruk sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

REKORLARIN ADAMI

Geçen sezon üst üste 14 galibiyete imza atan ve Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, 2023-24 sezonuna da muhteşem bir giriş yaptı. Kırdığı rekorların ardı arkası kesilmeyen teknik direktör Buruk, 8 maçta topladığı 22 puanla Galatasaray'la lige en iyi başlangıç yapan iki Türk teknik adamdan biri oldu.

KALEYE YENİ İSİM

Okan Buruk, Fernando Muslera'ya alternatif arayışlarına başladı. Buruk, Kolombiya'da Higuita ve Cordoba'nın varisi olarak görülen Kevin Mier'i listesine dahil etti. Buruk, Uruguay-Kolombiya maçında 23 yaşındaki file bekçisini izleyecek ve beğenmesi halinde oyuncunun transferi için harekete geçilecek.