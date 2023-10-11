GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Antalyaspor'un Polonyalı forveti Buksa, Muslera'ya faul yaptı.
Uruguaylı kaleci Buksa'nın kart görmesi gerektiği yönünde itirazlarda bulunurken hakem Zorbay Küçük, Muslera'ya itirazları sonucu sarı kart göstermişti.
Milliyet'in yazarı Attila Gökçe, Antalyaspor-Galatasaray maçında hakem Zorbay Küçük'ün Muslera'nın tepkilerini görmezden geldiğini kaleme alırken Uruguaylı file bekçisi için "Sana hiç yakışmadı Muslera" ifadesini kullandı.
Gökçe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray kalecisi benim için komşunun oğlu gibi masum ve heyecanlı bir çocuk. Onu seviyorum. Son zamanlarda gergin ve tepkili davranışlar sergiliyor.
Antalyaspor deplasmanında kendisine müdahale eden rakibine sarı kartını çıkarmadığı için hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Topu yere çarparak durumu protesto etti. Sarı kart gördü.
Rakibine gösterilmeyen kartın kendisinden esirgenmemesi üzerine elleriyle (ya da eldivenleriyle) kararı, takdir ederek (!) alkışladı. Bu da bir sarı kartı (ve ikinciden kırmızıyı) gerektiriyordu. Eğri gemi, doğru sefer. Zorbay görmeze yattı, atmadı…
Ateşle oynadın Muslera. Şimdi keskin rekabet ortamında nasıl anlatılacaksın, bir düşün bakalım. Sana hiç yakışmadı.