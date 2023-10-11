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GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'la geçen Galatasaray, milli araya galibiyetle girdi. Mücadelenin en çok konuşulan anıysa Antalyasporlu forvet Adam Buksa ile Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera arasında yaşanan pozisyon oldu. Usta yazar, yaşanan pozisyonla ilgili Muslera'yı sert bir şekilde eleştirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 09:50
GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu.

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Karşılaşmanın 25. dakikasında Antalyaspor'un Polonyalı forveti Buksa, Muslera'ya faul yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Uruguaylı kaleci Buksa'nın kart görmesi gerektiği yönünde itirazlarda bulunurken hakem Zorbay Küçük, Muslera'ya itirazları sonucu sarı kart göstermişti.

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Milliyet'in yazarı Attila Gökçe, Antalyaspor-Galatasaray maçında hakem Zorbay Küçük'ün Muslera'nın tepkilerini görmezden geldiğini kaleme alırken Uruguaylı file bekçisi için "Sana hiç yakışmadı Muslera" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Gökçe yazısında şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

"Galatasaray kalecisi benim için komşunun oğlu gibi masum ve heyecanlı bir çocuk. Onu seviyorum. Son zamanlarda gergin ve tepkili davranışlar sergiliyor.

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Antalyaspor deplasmanında kendisine müdahale eden rakibine sarı kartını çıkarmadığı için hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Topu yere çarparak durumu protesto etti. Sarı kart gördü.

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Rakibine gösterilmeyen kartın kendisinden esirgenmemesi üzerine elleriyle (ya da eldivenleriyle) kararı, takdir ederek (!) alkışladı. Bu da bir sarı kartı (ve ikinciden kırmızıyı) gerektiriyordu. Eğri gemi, doğru sefer. Zorbay görmeze yattı, atmadı…

GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı"

Ateşle oynadın Muslera. Şimdi keskin rekabet ortamında nasıl anlatılacaksın, bir düşün bakalım. Sana hiç yakışmadı.

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