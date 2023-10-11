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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkan Cemal Özgörkey'in istifasıyla ilgili "Kişisel bir şey olsa, şahsıma Dursun Özbek'e bir tavır olsa bunu tolere ederim, anlayışla karşılarım. Fakat, Galatasaray Spor Kulübü başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 11:25 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 11:37
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta sarı kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı isim sponsorluğu anlaşması kapsamında yapılan imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASLA AFFETMEM"

Cemal Özgörkey Bey'in açıklamasını dün gece gördüm. Çok üzüldüm. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu olmasını kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Ayrıca daha vahim olanı, kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların istifa sebebi olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanının yönetimde yer alıyor göstermelerini sindiremiyorum. Kişisel bir şey olsa, şahsıma Dursun Özbek'e bir tavır olsa bunu tolere ederim, anlayışla karşılarım. Fakat, Galatasaray Spor Kulübü başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin.

Niye Galatasaray Spor Kulübü, niye mağazacılığın yönetimine girdi, bunu açıklamakta fayda var. Galatasaray Mağazacılık AŞ, Sportif AŞ'nin iştiraki ve yüzde 100 sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur, bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır, imza yetkisi olan bir arkadaştır. Şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif AŞ, boşalan bu yerde benim olmamı istemiştir. Yönetim kurulu kararı almıştır. Bütün şirketlerin sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna bu konuyu getirdik. Hem sportifte hem kulüpte oybirliğiyle yönetimde olmamın mağazacılığa büyük fayda sağlayacağı gündeme gelmiştir ve atama yapılmıştır.

"GEREKEN YAPILACAKTIR"

Üzüldüğüm konulardan bir tanesi de, yapılan kişisel bir açıklamanın Galatasaray'ın sosyal medya mecrasının da kullanılarak yapılması da Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Camiam, bu tarz bir açıklamanın değerlerdirmesini yapacak ve gereken reaksiyonu gösterecektir.

"BÖYLE BİR SEBEP OLAMAZ"

Benim işaret etmek istediğim hususlar, üstüne basa basa söylüyorum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tüm camiayı temsil eder. Galatasaray Spor Kulübü başkanını, Galatasaray'ın sahibi genel kurul seçiyor. Bilahare yönetimler oluşturuluyor, atamalar yapılıyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, tüm yönetimlerde var. Önümüzde bir genel kurul var. Orada üyelerimize hesap vereceğim. Kabul etmediğim husus şudur, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Kişisel olarak beni sevmeyebilirsiniz, karşı olabilirsiniz. Kişisel ise ben bunu tolere edebilirim. Burada egom hiçbir zaman ön plana çıkmaz. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır.

ÖZBEK'TEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Bu Süper Kupa ile ilgili TFF'nin bir çağrısı oldu. Bunu yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla değerlendiriyor. Getirisi, götürüsü, finansal yapısı hakkında istişaremiz sürüyor. Bir neticeye varılınca daha doyurucu bilgi veririz.

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