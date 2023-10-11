GALATASARAY HABERLERİ | Biyonik Adam Sacha Boey

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup ilerleyen Galatasaray'da Sacha Boey ışıl ışıl parlıyor. Geçen sezon 6-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde oyundan alınan Boey, sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 19 resmi maçın tamamına ilk 11'de çıktı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Aralıksız 1710 dakikadır sahada olan Fransız sağ bek, takım arkadaşları Muslera, Torreira ve İcardi ile birlikte Galatasaray'ın demirbaşı haline geldi. Ayrıca Boey 2023 yılında resmi müsabakalarda sadece 23 dakika oynamadı. Geri kalan tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

TEK DEĞİŞMEYEN O KALDI

Sacha Boey'in önünde oynayan isimler (Rashica, Zaniolo, Yunus, Barış Alper, Tete ve Ziyech) değişti ama Boey sağ bekte hiç değişmedi. 2000 doğumlu oyuncunun bu istikrarı, Fransız milli sağ bek Leo Dubois'in takımdan ayrılmasına yol açtı. Sacha Boey'in bu performansı yönetimi de harekete geçirdi. Avrupa devlerinin takibinde olan futbolcuya yeni sözleşme teklif edilecek. 480 bin euro olan ücretinin 1.5 milyon euro'ya çıkarılması gündemde... Sözleşmesi en az 3 yıl uzatılacak ve anlaşmaya 30 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koyulacak. Savaş ÇORLU

DEĞERİ KATLANDI

Sacha Boey, Galatasaray forması altında değerini katladı. Sarı-kırmızılı takıma transfer olmadan önce 2.5 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan 23 yaşındaki oyuncu, başarılı futbolu sayesinde 17 milyon euro'luk değere ulaştı. Henüz 23 yaşında olduğu düşünülürse bu futboluyla 50 milyon euro'yu bulma ihtimali bulunuyor.

İNGİLTERE'YE HAZIRLANIYOR

Sacha Boey, şartlarda anlaşılırsa Galatasaray'la sözleşme uzatmaya hazır. Ancak bir yandan da aklı İngiltere'de... Fransa Milli Takımı'nda forma giymeyi çok isteyen ve İngiltere'ye giderse buna daha çabuk ulaşabileceğini düşünen başarılı futbolcu, kendini Ada'ya hazırlıyor. Okan Buruk'un kendisini dinlendirmek istediğinde; Premier Lig temposuna alışmak ve her zaman aynı seviyede kalmak için yedek kalmaya çok da sıcak bakmıyor.

DESCHAMPS'A BEĞENDİREMEDİ

Sacha Boey'in Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali bir kez daha gerçekleşmedi. Birçok otorite ve sporsever, artık Boey'i Fransa forması altında görmek istemesine karşın Deschamps, Barcelona forması giyen Jules Kounde'yi tercih etti. Ancak Kounde sol dizinden sakatlanınca Fransa'da Sacha Boey sesleri yeniden yükseldi. Ancak Deschamps'ın tercihi bu kez de Chelsea forması giyen Axel Disasi oldu. Boey bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey aynı zamanda 2023 yılına tam anlamıyla damga vurdu. Boey Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın da en iyisi konumunda... 2023 yılında Avrupa'da tüm bekler arasında;

En çok rakipten top kazanan

En çok pas arası yapan

En çok ikili mücadele kazanan

En çok hücum bindirmesi yapan oyuncu konumunda...