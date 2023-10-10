Icardi rakip tanımıyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, transfer Olduğu 2022-2023 sezonundan bu yana rüya gibi dönem yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta aslan payına sahip olan İcardi, bu sezon da takımını her kulvarda taşımaya devam ediyor. Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 8 maçta 8 gol 1 asist, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4 maçta 3 gol 1 asist, 2 grup maçında 1 gollük katkı verdi. İcardi, Galatasaray formasıyla resmi maçlarda 25 farklı takıma karşı mücadele etti, bu takımların 18'ine gole atmayı başardı.

EN ÇOK BAŞAKŞEHİR'E

Icardi, en çok skoru Başakşehir karşısında üretti. Arjantinli yıldız, İstanbul ekibine karşı çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İcardi'nin en çok gol attığı ikinci takım ise Trabzon ve Kayseri... İki takım karşısında da 3'er gol 1'er asistlik katkı verdi. Tecrübeli oyuncu ayrıca Beşiktaş filelerini 3 kez sarsarken, Fenerbahçe maçlarında 2 gol, 1 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Olimpija ve Molde'yi eleyen İcardi, son olarak grup aşamasında Manchester United'ı deviren golü kaydetti.

AÇIĞI KAPATABİLİR

Icardi'nin henüz skor üretemediği takımlar Kopenhag, Konyaspor, Karagümrük, Hatayspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor... Sarı-kırmızılı ekip bu rakiplerle yeniden karşı karşıya gelecek ve İcardi eksikleri kapatmak için sahaya çıkacak.

Ceza sahasında yer tutma becerisi, güçlü kale hafızası, yüksek pozisyon bilgisine sahip Arjantinli golcü, teknik kapasitesini ortaya koyan vuruşlarıyla kalecileri çaresiz bırakmaya devam ediyor.

ALDIĞI PARANIN HAKKINI VERDİ

Geçen sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Mauro İcardi özellikle Suudi Arabistan ekiplerinden gelen yüksek tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçti. Galatasaray yönetimi, hiç düşünmeden 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Oyuncuya da yıllık 10 milyon euro maaş verildi. İcardi attığı gollerle şimdiden bu parayı fazlasıyla kazandırdı.

13 MAÇTA SUSTU

Sarı-kırmızılı formayla 40 maça çıkan İcardi, 27 mücadelede gol katkısı verdi. Bu müsabakalarda 35 gol ve 10 asiste imza atan yıldız futbolcu, sadece 13 maçta suskun kaldı. İcardi, gol atamadığı maçların ise sadece 5'inde 90 dakika forma giydi.

EFSANELER ARASINDA

Icardi, kısa süreli kariyerine rağmen Galatasaray'ın efsaneleri arasına şimdiden girmeyi başardı. Son olarak Süper Lig'in 30 gole en hızlı ulaşan (32 maç) ismi olmayı başaran yıldız futbolcu, Georghe Hagi, Cevad Prekazi ve Claudio Taffarel gibi kulübün unutulmaz oyuncuları arasındaki yerini aldı.

ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ

Arjantinli futbolcu, yeşil sahalardaki üstün performansının yanı sıra kısa sürede damga vurduğu Türk futbolunda rol model olmaya doğru hızla ilerliyor. Gittiği her yerde taraflı tarafsız herkesten büyük ilgi görüyor. Özellikle de çocuklardan... Bir nesil artık saçlarını sarıya boyatıyor ve mahalle aralarında İcardi golleri atmak için ter döküyor.