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Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet eden sarı-kırmızılılar, 49 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde şampiyonluğa uzanmıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ve ligde de yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 10:43
Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

2022/2023 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, takımı eski yıldızlarından Okan Buruk'a emanet etmişti.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Sezona durgun bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda büyük bir çıkış yakalamış ve sezonu şampiyonlukla taçlandırmıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösteren Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, ikinci maçında deplasmanda Manchester United'i 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Ligde de yoluna tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, çıktığı son 7 maçı kazandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Galatasaray, topladığı 22 puanla milli araya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Süper Lig'de milli ara başlarken, sarı-kırmızılı kurmayların dikkat çeken hamlelerde bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

OKAN BURUK İLE YENİ SÖZLEŞME

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da idarecilerin ilk olarak Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Aynı zamanda Avrupa'dan takımların radarında olan ve zam bekleyen futbolcularla da masaya oturulacağı kaydedildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Geçen yıl 20 milyon lira kazanan ve takımı şampiyon yapan Buruk'a, ciddi anlamda bir düzeltme yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

60 MİLYON LİRA KAZANACAK

Bu sezona da çok iyi başlayıp hem ligde hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılarda Buruk'un yeni zamla beraber ücretinin 60 milyon liraya çıkarılacağı bildirildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

1 YILLIK SÖZLEŞME

Buruk ile kontratın yine bir senelik yapılacağı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

ÜÇ FUTBOLCUYA DAHA ZAM YAPILACAK

Galatasaray'da yönetim Buruk'tan sonra bazı futbolcuların ücretlerini iyileştirecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Aslan'da, Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı'nın ücretlerine zam yapacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Boey'un 400 bin euroluk ücretinin 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Cimbom'da zam yapılması planlanan ikinci oyuncu ise Kerem Aktürkoğlu olacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Kerem'in geçen sene 20 milyon liraya çıkarılan garanti ücretinin ise yeni sözleşmeyle beraber 30 milyon liradan az olmayacağı bildirildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

Galatasaray'da 2 sezondur iyi bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı'nın aldığı 19 milyon 550 bin lira olan yıllık ücretinin ise Kerem'de olduğu gibi 30 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.

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