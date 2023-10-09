Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk...

2022/2023 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, takımı eski yıldızlarından Okan Buruk'a emanet etmişti.
2022/2023 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, takımı eski yıldızlarından Okan Buruk'a emanet etmişti.
Sezona durgun bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda büyük bir çıkış yakalamış ve sezonu şampiyonlukla taçlandırmıştı.
2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösteren Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna iyi bir başlangıç yaptı.
A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, ikinci maçında deplasmanda Manchester United'i 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.
Ligde de yoluna tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, çıktığı son 7 maçı kazandı.
Galatasaray, topladığı 22 puanla milli araya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.
Süper Lig'de milli ara başlarken, sarı-kırmızılı kurmayların dikkat çeken hamlelerde bulunacağı öğrenildi.
OKAN BURUK İLE YENİ SÖZLEŞME
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da idarecilerin ilk olarak Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.
Aynı zamanda Avrupa'dan takımların radarında olan ve zam bekleyen futbolcularla da masaya oturulacağı kaydedildi.
Geçen yıl 20 milyon lira kazanan ve takımı şampiyon yapan Buruk'a, ciddi anlamda bir düzeltme yapılacağı belirtildi.
60 MİLYON LİRA KAZANACAK
Bu sezona da çok iyi başlayıp hem ligde hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılarda Buruk'un yeni zamla beraber ücretinin 60 milyon liraya çıkarılacağı bildirildi.
1 YILLIK SÖZLEŞME
Buruk ile kontratın yine bir senelik yapılacağı öğrenildi.
ÜÇ FUTBOLCUYA DAHA ZAM YAPILACAK
Galatasaray'da yönetim Buruk'tan sonra bazı futbolcuların ücretlerini iyileştirecek.
Aslan'da, Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı'nın ücretlerine zam yapacak.
Boey'un 400 bin euroluk ücretinin 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.
Cimbom'da zam yapılması planlanan ikinci oyuncu ise Kerem Aktürkoğlu olacak.
Kerem'in geçen sene 20 milyon liraya çıkarılan garanti ücretinin ise yeni sözleşmeyle beraber 30 milyon liradan az olmayacağı bildirildi.
Galatasaray'da 2 sezondur iyi bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı'nın aldığı 19 milyon 550 bin lira olan yıllık ücretinin ise Kerem'de olduğu gibi 30 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.