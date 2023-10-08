Zirveden sevdalı

Galatasaray, Avrupa'da Süper Lig'de yoluna devam ediyor. Manchester United'ı deplasmanda geriden gelerek mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a da şans tanımadı: 2-0. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Sanchez ve 88. dakikada Mauro İcardi attı. Ev sahibi zaman zaman güçlü rakibini sıkıştırsa da yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray ligde bu galibiyetle üst üste 7. kez kazandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 22'YE ÇIKTI

Yeniden liderliğe yerleşen sarı-kırmızılı takımda gözler bugün, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe maçında olacak. Galatasaray milli aranın ardından, Beşiktaş'ı konuk edecek. Öte yandan dün Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 22'ye çıktı. Resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 22 maçta yenilmedi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester United maçının 11'ine göre Antalya 3 değişiklik yaptı. Buruk; Angelino, Kaan Ayhan ve Tete'nin yerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

NDOMBELE GEÇİT VERMEDİ

Ndombele, Antalyaspor maçına 11'de başladı. Bu sezon oynadığı 4 maçta sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor karşışında etkili bir performans ortaya koydu. Girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak maçın en çok ikili mücadele kazanan ismi oldu.

KAZIMCAN HIZLI DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığını atlatan genç futbolcu Kazımcan Karataş, dün akşam Antalyaspor mücadelesinde 11'de yer aldı. Başakşehir ile oynanan lig maçında sakatlanan Kazımcan, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Manchester United karşılaşmalarında oynamamıştı.

BARIŞ ALPER 3 MAÇ SONRA

Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor karşısında formayı kaptı. 23 yaşındaki futbolcu Başakşehir maçının ardından İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Manchester United müsabakalarında oyuna sonradan girdi. Barış Alper Yılmaz, Manchester United maçında 1 de asist yapmıştı.