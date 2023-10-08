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Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Antalyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 08:54
Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – GALATASARAY'IN SIRTI YERE GELMEZ

Old Trafford'da tarih yazan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu 'Avrupai performansla' kazanıp, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Rehavet, yorgunluk, düşük motivasyon gibi mazeretlerin arkasına sığınmadan aslanlar gibi mücadele etti Galatasaray. Okan Buruk ve ekibine helal olsun! Bu takımı en iyi şekilde bu zorlu maça hazırlayıp, yıkılmaz bir takım oluşturdukları için. İlk yarıda Adam Buksa, Muslera'nın ayağına basıyor. Pozisyon net sarı kart. Hakem Zorbay Küçük oralı bile olmayınca Muslera haklı olarak canı yanmış duruma tepki gösterdi. Vay sen misin tepki gösteren, al sana sarı kart! Şaka gibi yahu! Ayağına basılan, canı yanan Muslera. Kartı gören de Muslera! Hakemin pozisyon yorumlaması tam bir rezalet!

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ndombele, oyunda kaldığı süre içinde (61'de çıktı) iyiydi. Eski ritmine kavuşursa, Galatasaray'ın gücüne güç katar. Galatasaray'ın bütün hücum aksiyonlarında başrolü Kerem Aktürkoğlu alıyor. Okan hoca, Zaha'ya yer açabilmek için Kerem'i 10 numara pozisyonunda oynatmaya başladı. Kerem 10 numara da oynayabileceğini ispat etti. Ama sol kenarda oynayınca, İcardi'ye daha fazla servis yapabiliyor. Böylece İcardi rakip kalede çok daha fazla etkili oluyor. Mertens girdikten sonra İcardi'ye yaptığı asiste bakın. Tıpkı Kerem gibi bir orta yaptı. İcardi de takımının 2. golünü attı. İcardi'nin bu güzel golü VAR olmasaydı güme gidiyordu. İcardi tam bir gol makinesi gibi. Maç içinde kendisini yormuyor. Doğru zamanda doğru yerde oluyor ve doğru koşular yapıyor. Ve en önemlisi ofsayda düşmüyor!

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray için derbiler hariç, en zor maçtı. Manchester zaferinden sonra 'acaba puan kaybeder mi?' denilen Galatasaray, bütün olasılıkları yerle bir etti yine. Çünkü tüm olasılıkların bittiği yerde İcardi başlıyor. Golleriyle Aslan Cimbom'a hayat veriyor! İkinci golü atan İcardi, 47'de Tete'nin ortasına öyle muazzam bir kafa vuruşu yaptı ki köşeye giden topu kaleci Leite, bir panter kıvraklığı ile kurtardı. Antalyaspor iyi takım, skor 1-0 iken Galatasaray'a zaman zaman zorluk çıkardılar. Assombalonga, 77'de topu boş kaleye atamadı. O pozisyon gol olsa, maçın hikayesi kalan dakikalarda bambaşka bir yöne gidebilirdi.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Mertens, ilerleyen yaşı nedeniyle 90 dakikaları çıkaramaz ama hala Galatasaray için vazgeçilmez bir oyuncu. Girdi ve İcardi'ye gol attırdı. Sahaya bir akıl koydu. Davinson Sanchez için maçtan önce A Spor'daki yayınımda 'Sadece iyi bir savunmacı değil, skor üreten de bir oyuncu. Manchester United maçında bunu bize gösterdi. Bugün de skor bekliyorum Sanchez'den' demiştim. Beni haklı çıkardı ve Galatasaray için galibiyet perdesini açan golü attı. Galatasaray, kağıt üzerinde çok zor görünen bir deplasmandan altın değerinde bir galibiyet çıkardı. Genelde takımlar, Avrupa'ya odaklanırken ligi kaçırırlar. Ama bu Galatasaray hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağını net bir şekilde taraflı tarafsız herkese gösterdi. İcardi ve Kerem Aktürkoğlu oynadığı sürece, Galatasaray'ın sırtı yere gelmez!

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – DENGELİ VE AKILLI GİDİYOR

Düşler Tiyatrosu'nda Manchester zaferini sahneye koyan Galatasaray, yorgun çıktığı Antalyaspor maçında çok iyi futbol oynamamasına rağmen yıldız golcüsü İcardi ile kazandı. Arjantinli yıldız, Sanchez'in attığı golde topu kafayla arka direğe mükemmel aşırttı. Kendi golünde ise Molde maçındaki gibi önüne atılan topu sol ayağıyla kalenin tavanına astı. İcardi bir gol makinesi ama kenarlardan hala etkili ortalar alamıyor. Tete ile Zaha topla oynamayı seviyorlar ama İcardi'nin de gol için ortaya ihtiyacı olduğunu hatırlamalılar.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper çok çalışıyor, rakiple boğuşuyor ama top tekniğini, isabetli pas vermeyi Florya'da daha çok çalışarak geliştirmeli. Barış Antalya önünde ilk yarı final paslarında etkisizdi, çok pas hatası yaptı. Kazımcan'a Okan Hoca güveniyor, destek oluyor ve sol bek oynatıyor. Kazımcan bunun kıymetini bilmeli ve futbolda ciddiyetsizliğe yer olmadığını unutmamalı, rakibe bacak arası atmayı da bırakmalı. Çünkü Kazımcan'ın kaptırdığı toplar Galatasaray için tehlike yarattı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Zaha çıkıncaya kadar Kerem Aktürkoğlu forvet arkası oynadı. Başarılıydı, çok koştu, çok çalıştı, pozisyon üretti hatta pozisyona bile girdi. Sol tarafa geçinde Kerem'in akordu ve ritmi bozuldu, top kaybı yaptı ve tekte pas atmayı düşünmediği için baskı yedi. Sanchez ile Abdülkerim iyi bir uyum yakaladı. Sanchez sayesinde Lucas da rahatladı ve oyunu kurarken zorlanmadı. Ndombele fizik olarak güçlendiğinde Lucas'a katkısı artar. Orta alanda Kaan Ayhan da tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. Galatasaray iki cephede kazanırken Okan Hoca elindeki geniş kadroyu kimseyi küstürmeden dengeli ve akıllı kullanıyor.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – HIRS DÜŞMANI

Manchester'da tarihi bir galibiyet elde eden Okan Buruk, sadece üç değişiklikle Antalya deplasmanına çıktı. Tete, Angelino ve Kaan'ın yerlerine, Kazımcan, Ndombele ve Barış ilk onbirdeydi. Nuri Şahin'in derli toplu oynayan takımı dersine iyi çalışmış.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarıda en etkili kozu İcardi'yi sadece derinlemesine bir pasla buluşturabilen sarı kırmızılılarda en çok aksayan isimler Manchester'da sahaya ilk on bir çıkmayanlardı. Özellikle Barış, kulüp başkanının torpille oynayan yeğeni gibi sırıtıyordu. Buruk, ona her daim sahip çıksa da aşamadığı mental bir engelle karşı karşıya sanki.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kazımcan ise kontrolsüz faulleri ve sabır sınırlarını çok zorlayan özgüveniyle adeta bir hata makinesi gibiydi. Sezonun üçte biri geride kaldı ama Ndombele hala tam bir maç çıkarmaya hazır değil. İkinci yarının başında oyuna giren Tete, topla ilk buluşmasında İcardi'nin kafasına tam da istediği gibi bir pas attı ve devam eden Galatasaray baskısı tabelayı 0-1'e getirdi. Maçın son yarım saatinde artık Mertens ve Kaan da oyundaydı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlerleyen dakikalarda Okan Hoca Kazımcan'a daha fazla dayanamadı ve sahaya Nelsson'u sürdü. Milli maçlar dönüşünde Abdülkerim kuvvetle muhtemel kariyerine sol bek olarak devam edecek gibi duruyor. Şampiyonlar Ligi yorgunluğuyla beraber, diri ve çalışkan rakip Antalyaspor, maça giderek ağırlığını koymuş ve beraberlik golü için iyice hırslanmıştı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sahadaki topçusundan, teknik heyetine, yöneticisine, tribünden ve ekrandan izleyen taraftarına kadar tüm Cimbomlular tek farklı galibiyete çoktan razıydı ancak sahneye "hırs düşmanı" İcardi çıktı. Mertens'in nefis pasında yakın çatala yaptığı smaçta, ev sahibi takımın çok beğendiğim kalecisi Leite, o kadar çaresizdi ki...

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