Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – GALATASARAY'IN SIRTI YERE GELMEZ
Old Trafford'da tarih yazan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu 'Avrupai performansla' kazanıp, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Rehavet, yorgunluk, düşük motivasyon gibi mazeretlerin arkasına sığınmadan aslanlar gibi mücadele etti Galatasaray. Okan Buruk ve ekibine helal olsun! Bu takımı en iyi şekilde bu zorlu maça hazırlayıp, yıkılmaz bir takım oluşturdukları için. İlk yarıda Adam Buksa, Muslera'nın ayağına basıyor. Pozisyon net sarı kart. Hakem Zorbay Küçük oralı bile olmayınca Muslera haklı olarak canı yanmış duruma tepki gösterdi. Vay sen misin tepki gösteren, al sana sarı kart! Şaka gibi yahu! Ayağına basılan, canı yanan Muslera. Kartı gören de Muslera! Hakemin pozisyon yorumlaması tam bir rezalet!