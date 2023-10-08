Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Mertens, ilerleyen yaşı nedeniyle 90 dakikaları çıkaramaz ama hala Galatasaray için vazgeçilmez bir oyuncu. Girdi ve İcardi'ye gol attırdı. Sahaya bir akıl koydu. Davinson Sanchez için maçtan önce A Spor'daki yayınımda 'Sadece iyi bir savunmacı değil, skor üreten de bir oyuncu. Manchester United maçında bunu bize gösterdi. Bugün de skor bekliyorum Sanchez'den' demiştim. Beni haklı çıkardı ve Galatasaray için galibiyet perdesini açan golü attı. Galatasaray, kağıt üzerinde çok zor görünen bir deplasmandan altın değerinde bir galibiyet çıkardı. Genelde takımlar, Avrupa'ya odaklanırken ligi kaçırırlar. Ama bu Galatasaray hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağını net bir şekilde taraflı tarafsız herkese gösterdi. İcardi ve Kerem Aktürkoğlu oynadığı sürece, Galatasaray'ın sırtı yere gelmez!