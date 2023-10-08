Haberler Galatasaray Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken teknik direktör Okan Buruk'u o konuda tebrik etti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 09:54
Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - YILDIZLARI ÇOK İYİ YÖNETİYOR!

Antalyaspor deplasmanı, Manchester dönüşü Galatasaray için kolay değildi. Ama disiplinli oyunları ve Icardi'nin ustalığıyla bu maçında üstesinden geldiler.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Son 15 dakikaya kadar kontrol Galatasaray'ın elindeydi. Tabii ki tempo yüksek değildi, hücum presi etkinlikten uzaktı ama usta oyuncular fizik problemlerine rağmen işi götürmeyi biliyorlar.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Skor avantajına geçtikten sonra Galatasaray son bölümde doğal olarak oyunu tutmayı düşündü.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Bu arada maçın kırılma anı Antalyasporlu Assombalonga'nın kaçırması atmaktan daha zor olan pozisyonuydu.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Sonra Icardi farkı ikiye çıkaran ve işi bitiren güzel bir gole daha imza attı.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Icardi gerçekten çok ilginç santrfor. 2 tane kaçırdı bir tanesinde kaleci inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Arjantinli, ilk golün asistini yaptı, sonra ikinci golü kaydetti.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Okan Buruk elindeki önemli isimlere kondisyon kazandırmaya çalışıyor. Bunların içinde en hazır olmayan Ndombele önemli bir orta saha ama daha zamana ihtiyacı olduğu kesin.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Ben Okan Buruk'u bir konuda kutlamak istiyorum. Yaratıcı teknik adamları severim. Kerem Aktürkoğlu'nu bugüne kadar kimse forvet arkası düşünmemişti. Milli oyuncunun performansı son derece başarılıydı.

Ömer Üründül Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Antalyaspor'un yorgun Galatasaray karşısında daha iyi oynayacağını düşünüyordum ama yanılmışım.

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