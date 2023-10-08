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Galibiyet önemliydi

Okan Buruk, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Galibiyet önemliydi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından şunları söyledi: "Kötü bir zemin vardı. Birçok yerde olduğu gibi. Hava şartları da sıcaktı, nem vardı. Bu da oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman da yorulduk. Bize karşı rakiplerimiz iyi hazırlanıyor, bu gayet normal. Onların daha fazla zamanı oluyor. 1-0'dan sonra iyi işler yapsak da net pozisyonlar verdik. Zaha'nın üst tüste üçüncü maçı. O da 1-0'dan sonra kenara aldım. Bu galibiyet serisi bizim için önemli. Amacımız bunu devam ettirmek. Antalya'ya karşı kazanmak önemli bir resim olarak gözüküyor. Dinleneceğiz. Milli takıma gidenler daha az dinlenecek. Gitmeyenler için ise üzülmüyoruz. Bizle birlikte oluyorlar."

35 YIL SONRA İLK

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Mustafa Denizli (22 puan; 1987/88) ile birlikte bir Süper Lig sezonunun ilk sekiz maçında en fazla puan toplayan yerli teknik direktör oldu (22 puan; 7G 1B)

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