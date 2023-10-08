En iyiler arasında

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 5. deplasman maçını Antalyaspor ile oynadı. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 4. galibiyetine imza attı. Bir de beraberliği olan Galatasaray, bu 5 mücadelede rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu sezon Süper Lig maçlarının (8) ilk yarılarında gol yemeyen tek takım olan Cimbom ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla dış saha maçında kalesini gole kapatan takımlar arasına girmeyi başardı. Galatasaray ile birlikte Juventus, Arsenal ve Lazio 13 maçta gol yemedi.
Galatasaray,bu sezon Süper Lig'de 5. deplasman maçını Antalyaspor ile oynadı. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 4. galibiyetine imza attı. Bir de beraberliği olan Galatasaray, bu 5 mücadelede rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu sezon Süper Lig maçlarının (8) ilk yarılarında gol yemeyen tek takım olan Cimbom ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla dış saha maçında kalesini gole kapatan takımlar arasına girmeyi başardı. Galatasaray ile birlikte Juventus, Arsenal ve Lazio 13 maçta gol yemedi.