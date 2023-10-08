Haberler Galatasaray En iyiler arasında

En iyiler arasında

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 5. deplasman maçını Antalyaspor ile oynadı. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 4. galibiyetine imza attı. Bir de beraberliği olan Galatasaray, bu 5 mücadelede rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu sezon Süper Lig maçlarının (8) ilk yarılarında gol yemeyen tek takım olan Cimbom ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla dış saha maçında kalesini gole kapatan takımlar arasına girmeyi başardı. Galatasaray ile birlikte Juventus, Arsenal ve Lazio 13 maçta gol yemedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
En iyiler arasında
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 5. deplasman maçını Antalyaspor ile oynadı. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 4. galibiyetine imza attı. Bir de beraberliği olan Galatasaray, bu 5 mücadelede rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu sezon Süper Lig maçlarının (8) ilk yarılarında gol yemeyen tek takım olan Cimbom ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla dış saha maçında kalesini gole kapatan takımlar arasına girmeyi başardı. Galatasaray ile birlikte Juventus, Arsenal ve Lazio 13 maçta gol yemedi.
DİĞER
CANLI |ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI TIKLA İZLE | Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı, kesintisiz, şifresiz yayın izle
CANLI TAKİP | Hamas’tan İsrail’e 'Aksa Tufanı' operasyonu! Çatışmalar sokağa indi: Tel Aviv 'savaş' durumuna geçti
Toroğlu'dan Muslera eleştirisi: Şimdi ne olacak?
O pozisyonda kart çıkmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan Muslera eleştirisi: Şimdi ne olacak?
Çakar'dan flaş hakem tepkisi!
İSTANBUL namaz vakitleri 2023
DEPREM SON DAKİKA 8 EKİM 2023 | AFAD, Kandilli Rasathanesi
Anlık canlı Döviz kuru takibi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O pozisyonda kart çıkmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyonda kart çıkmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! 00:39
Buruk'tan sakatlık sözleri: Milli aradan sonra... Buruk'tan sakatlık sözleri: Milli aradan sonra... 00:39
G.Saray, Antalya'da kazandı seriyi sürdürdü! G.Saray, Antalya'da kazandı seriyi sürdürdü! 00:39
Icardi yeni bir rekora imza attı! Icardi yeni bir rekora imza attı! 00:39
Icardi'nin golü VAR uyarısı sonrası geçerli sayıldı! Icardi'nin golü VAR uyarısı sonrası geçerli sayıldı! 00:39
F1'de dünya şampiyonu Max Verstappen! F1'de dünya şampiyonu Max Verstappen! 00:39
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:39
Başakşehir evinde kazandı Başakşehir evinde kazandı 00:39
Flaş Mauro Icardi gelişmesi! Inter'e transferi... Flaş Mauro Icardi gelişmesi! Inter'e transferi... 00:39
UEFA sıralaması güncellendi! İşte o liste UEFA sıralaması güncellendi! İşte o liste 00:39
Nelsson'la ilgili flaş iddia! Menajerine... Nelsson'la ilgili flaş iddia! Menajerine... 00:39
Beşiktaşlı yöneticilerden Güneş'e tepki! Beşiktaşlı yöneticilerden Güneş'e tepki! 00:39