Okan Buruk'tan dikkat çeken Ndombele sözleri! "Performansını görmek istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada bulunan Galatasaray, 8. haftada Antalyaspor'a konuk oluyor.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United zaferiyle moral depolayan sarı-kırmızılılar, ligde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Mental olarak güçlüyüz, bu da bizi maçlara daha iyi hazırlıyor. Kazanarak devam etmek, bizi çok fazla motive ediyor. Moralliyiz, tam kadroyuz. Sadece Hakim Ziyech sakat. Başka sıkıntımız yok. Tanguy Ndombele ilk kez 11'de başlayacak. Onun da performansını görmek istiyoruz. Oyuncuları hazırlıyoruz ve yarışıyoruz. Dünkü idman iyi geçti. İnşallah Galatasaray gibi oynayıp, kazanmak istiyoruz.

İç sahadaki oyunu, deplasmanda da oynamaya çalışıyoruz. Bizim gibi takımlar, rakiplere gol pozisyonu ve fırsat verdiğinde, onları daha çok maçın içine alıyorsunuz. En iyi oyunla maçı bitirmek istiyoruz.

Manchester United maçı sadece Galatasaray için değil, Türkiye için de çok önemli. Gruptan çıkmak istiyoruz. Daha önce Başakşehir ile Manchester United'ı yenmiştik, o da Türk futbolu için önemliydi. Bir Türk takımının, Premier Lig takımını orada yenmesi Türk futbolu için değerli. Rekorları hep konuşuyoruz. Bizim için önemli olan hep kazanmak. Güzel bir anı oldu. Manchester United ile 3 maç yaptık, 2'sini biz kazandık.