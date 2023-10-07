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Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Milli takım arasından sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 21:47 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 21:52
Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Milli takım arasından sonra...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Klasik olacak ama kötü bir zemin vardı. BSıcak ve nem oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman üzerimizde yorgunluk gördük. genel olarak top bizdeydi. Rakibimiz iyi savundu, geçişleri de kullanmaya çalıştı. Net pozisyonlara girdik. Rakibimize de net pozisyon verdik. Maçın sonunda 2 tane daha net pozisyonu değerlendiremedik. İyi bir takıma karşı oynadık.

Rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Dinlenmeye ve hazırlanmaya süreleri oluyor. Biz yoğun bir 7 maçlık maç temposunun içindeydik. Burada da kazanarak bitiriyoruz. Oyun çok iyi değildi. İkinci yarı yorgunluğumuz ortaya çıktı. 1-0'dan sonra savunmada iyi işler yapsak da net pozisyon verdik. Zaha'yı en sağlıklı şekilde kullanmaya çalışıyorum. 1-0'dan sonra onu da kenara aldım.

Hakim Ziyech ayağını denedi. Ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Uzun süre oynamadılar. Üst üste maç temposuna alışık değiller. Ancak çabuk geçecek şekilde olacağını düşünüyoruz. Milli takım arasından sonra bizimle olacağını düşünüyoruz.

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