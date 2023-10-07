GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verirken, taraftarlar Icardi ve Zaha'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Takım gelmeden önce taraftarlar Icardi'nin attığı gollerin sonrasında çalan 'Aşkın olayım' şarkısıyla tezahüratlarda bulunurken, sarı-kırmızılı kafile ise daha sonra otobüse bindikten sonra konaklayacağı otele hareket etti.
Galatasaray, Manchester United karşısında alınan galibiyetten sonra maç maç düşünmeye devam ediyor.
Hafta içindeki galibiyetten sonra takımın rehavete girmesinden endişe ediliyordu.
Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'da korkulan olmadı ve takımın büyük bir ciddiyet içinde Antalyaspor maçına hazırlandığı belirtildi.
Futbolcuların büyük bir moral içinde ve aynı zamanda son derece konsantre şekilde antrenmanlarda görüntü çizdiği bildirildi.
Bu durumdan memnun kalan teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Avrupa elbette ilk hedefimiz ve Manchester United'a karşı deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi ne kadar önceliğimiz olursa olsun Türkiye'de yeniden şampiyon olmak zorundayız. Bu nedenle Antalyaspor deplasmanında önemli bir maç oynayacağız. Milli araya moralli girmemiz için alacağımız galibiyet çok önemli. Saygı duymamız gereken bir rakiple karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.
ROTASYONA GİDECEK
Öte yandan Okan Buruk'un yorgunlukları dikkate alarak Antalyaspor karşısında yine rotasyona gideceği belirtildi.
Genç hocanın Kerem Aktürkoğlu, Sanchez, Torreira ve Tete gibi isimleri dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.