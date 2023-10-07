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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 4 ismi bu mücadelede dinlendireceği ifade edildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 10:42
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verirken, taraftarlar Icardi ve Zaha'ya sevgi gösterisinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Takım gelmeden önce taraftarlar Icardi'nin attığı gollerin sonrasında çalan 'Aşkın olayım' şarkısıyla tezahüratlarda bulunurken, sarı-kırmızılı kafile ise daha sonra otobüse bindikten sonra konaklayacağı otele hareket etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Galatasaray, Manchester United karşısında alınan galibiyetten sonra maç maç düşünmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Hafta içindeki galibiyetten sonra takımın rehavete girmesinden endişe ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'da korkulan olmadı ve takımın büyük bir ciddiyet içinde Antalyaspor maçına hazırlandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Futbolcuların büyük bir moral içinde ve aynı zamanda son derece konsantre şekilde antrenmanlarda görüntü çizdiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

Bu durumdan memnun kalan teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Avrupa elbette ilk hedefimiz ve Manchester United'a karşı deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi ne kadar önceliğimiz olursa olsun Türkiye'de yeniden şampiyon olmak zorundayız. Bu nedenle Antalyaspor deplasmanında önemli bir maç oynayacağız. Milli araya moralli girmemiz için alacağımız galibiyet çok önemli. Saygı duymamız gereken bir rakiple karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Antalyaspor rotasyonu! 4 ismi dinlendirecek

ROTASYONA GİDECEK

Öte yandan Okan Buruk'un yorgunlukları dikkate alarak Antalyaspor karşısında yine rotasyona gideceği belirtildi.

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