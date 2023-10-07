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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi: Kazanmak için gol atmak gerekiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine devam ediyor. 30 yaşındaki golcü, takımının 2-0 kazandığı Antalyaspor maçında fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 21:34
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi: Kazanmak için gol atmak gerekiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 2. golünü kaydeden Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

İlk yarı daha iyi olabilirdik. İkinci yarıya çok enerjik başladık. Çok motiveydik. Kazanmaya devam ediyoruz.

Şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli. Geçen sene de şampiyonluğa gollerimle katkıda bulundum. Bir proje var ve kazanmak çok önemli. Bunun için de gol atmak gerekiyor.

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