Fernando Muslera: Gol yememek önemli ama...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Müsabaka sonrası Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

"FEDAKARLIK YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Çok fazla fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncular için bu geçerli. Antalyaspor maçı zordu. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi milli takımlara gidecek arkadaşlara başarılar diliyorum."

"GOL YEMEMEK ÖNEMLİ AMA..."

"İstatistik önemli. Gol yememek önemli ama takım çalışması var ortada. Doğru işler yaparsak gol de yemeyiz."