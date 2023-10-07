Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Avrupa'da Manchester United'ı deplasmanda deviren sarı-kırmızılılar, ligde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BITEXEN ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray Vural, Rakip, Saric, Jehezkel, Streek, Bytyqi, Buksa

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

BITEXEN ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ZAHA İLE YOLA DEVAM

Okan Buruk bugün yine rotasyona gitti. Başarılı çalıştırıcı gitgide maç ritmini yakalayan ve farkını gösteren Wilfried Zaha'ya bugün yine 11'de şans veriyor. Fildişili yıldızın futbol aklı, hızı ve özel yeteneklerinden faydalanacak. Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir galibiyet aldık. Hep bu seviyelerde oynamak istiyorsak Süper Lig'de de başarılı olmalıyız. Bunun için içeride dışarıda her maç çok önemli. Şampiyon unvanımızı korumamız gerekiyor. Antalyaspor dişli bir rakip" ifadelerine yer verdi.

2 BÖLGEDE ROTASYON

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor deplasmanında savunma ve hücum hattında rotasyona gitti. Başarılı çalıştırıcı; Angelino'nun yerine Kazımcan, kanatta ise Tete'nin yerine Barış Alper hamlesi yaptı.

OKAN BURUK FİRE VERMEDİ

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin kariyerleri boyunca 2 defa karşı karşıya geldiler. Geçen sezon Süper Lig'de karşılaştılar. Buruk'un Galatasaray'ı, Şahin'in çalıştırdığı Antalya'yı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. Okan Buruk 3. zaferinin peşinde. Şahin de siftah yapmak istiyor.