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ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bitexen Antalyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 20:41
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor.

Bitexen Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak.

Maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bitexen Antalyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri...

BITEXEN ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray Vural, Rakip, Saric, Jehezkel, Streek, Bytyqi, Buksa

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

BITEXEN ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ZAHA İLE YOLA DEVAM

Okan Buruk'un bugün yine rotasyona gitmesi bekleniyor. Başarılı çalıştırıcı gitgide maç ritmini yakalayan ve farkını gösteren Wilfried Zaha'ya bugün yine 11'de şans verecek. Fildişili yıldızın futbol aklı, hızı ve özel yeteneklerinden faydalanacak. Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir galibiyet aldık. Hep bu seviyelerde oynamak istiyorsak Süper Lig'de de başarılı olmalıyız. Bunun için içeride dışarıda her maç çok önemli. Şampiyon unvanımızı korumamız gerekiyor. Antalyaspor dişli bir rakip" ifadelerine yer verdi.

2 BÖLGEDE ROTASYON

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor deplasmanında savunma ve hücum hattında rotasyona gidecek. Başarılı çalıştırıcı; Angelino'nun yerine Kazımcan, kanatta ise Tete'nin yerine Barış Alper hamlesi yapacak.

OKAN BURUK FİRE VERMEDİ

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin kariyerleri boyunca 2 defa karşı karşıya geldiler. Geçen sezon Süper Lig'de karşılaştılar. Buruk'un Galatasaray'ı, Şahin'in çalıştırdığı Antalya'yı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. Okan Buruk 3. zaferinin peşinde. Şahin de siftah yapmak istiyor.

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