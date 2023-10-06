Okan Buruk'tan rotasyon

Manchester'ı deplasmanda yenen sarıkırmızılı takım, yarın oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 3-4 günde 1 maça çıkmaları nedeniyle bazı isimleri dinlendirmek isteyen Okan Buruk, Antalya deplasmanında ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Tete, Kerem Aktürkoğlu ve Sanchez'i dinlendirecek. Bu isimlerin yerine Barış, Mertens ve Nelsson'un forma giyecek.

LUCAS TORREİRA BELİRSİZ

M. United maçımda sakatlanan Torreira'nın durumu yarın son idmanda belli olacak. Oynayamayacak durumda olursa orta sahada Kaan Ayhan ile Sergio Oliveira görev yapacak.