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Gurur verici zafer

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinden de bahseden Timur, şu ifadeleri kullandı: Tarihimizde ilk kez deplasmanda İngiliz takımına karşı galibiyetle ayrılıyoruz. Gurur verici. Sonuçta 3 puan. Bundan sonra çok maç var. Şampiyonlar Ligi'nde favori gösterildiğiniz maçta da puan kaybedebiliyorsun. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz Avrupa'da şampiyonluk. Başkanımız önderliğinde sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız. Bu sene de sonuna kadar gitmek istiyoruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Gurur verici zafer

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinden de bahseden Timur, şu ifadeleri kullandı: Tarihimizde ilk kez deplasmanda İngiliz takımına karşı galibiyetle ayrılıyoruz. Gurur verici. Sonuçta 3 puan. Bundan sonra çok maç var. Şampiyonlar Ligi'nde favori gösterildiğiniz maçta da puan kaybedebiliyorsun. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz Avrupa'da şampiyonluk. Başkanımız önderliğinde sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız. Bu sene de sonuna kadar gitmek istiyoruz.

HADSİZ BİR DAVRANIŞ

Sponsorluk töreninde; Manchester United maçı deplasmanı öncesi ve sonrası havalimanında yaşananlar hakkında konuşan Başkanvekili Erden Timur, maruz kaldıkları duruma tepki gösterdi. Timur, "Sistematik bir şey uygulandı. Baştan vize sürecinde zorluklar yaşandı. Çıkarken iş zıvanadan çıktı. Temel konu gösterilen davranış. Adeta suçlu gibi davranış, son derece gayri ahlaki, son derece terbiyesizce, hadsizce. Bu davranışlara yaklaşık 3 saat orada maruz kalındı. Bu ülkemize karşı gösterilen bir tavır. Bu kabul edilemez bir şey" dedi.

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