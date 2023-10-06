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GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta takımının galibiyet golüne imzasını atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara maliyetini daha şimdiden çıkardı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:25
GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

Geçen sezonki şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi, yeni sözleşme imzaladığı 30 Temmuz'dan bugüne kulübe olan maliyetini karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

PSG'den 10 milyon euro'ya bonservisi alınan Icardi, Galatasaray ile yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

Maliyeti 28 milyon euro'yu bulan yıldız golcü, takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı ve G.Saray'ın kasasına 24.5 milyon euro girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

Manchester United zaferi ile 2.8 milyon euro'yu hak eden Aslan, Süper Lig'de ise Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarını kazandıran Icardi sayesinde, 7.5 milyon TL'yi de garantiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

Böylece Icardi, 27.5 milyon euro katkı sağlamayı başardı ve maliyetini de karşılamış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

30 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

10 dakika süre alan Tangocu, 11 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

Geçen sezon 26 maçta 23 gol, 8 asist kaydeden ve Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran golcü futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi durumunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı

Aslan, Icardi'nin ligde 90 dakika görev aldığı 6 maçı da kazandı.

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