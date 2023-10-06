Dursun Özbek: Hacivat-Karagöz seviyesine indi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı programdaki ithamlarına yanıt veren Özbek, "Her şey önceden tasarlanmıştır Hacivat-Karagöz orta oyunu... Benzer bir televizyon program oldu. Bitmek bilmeyen ithamlar, yakıştırmalar, iftiralar peşi sıra geldi. Geçmişte de başkan bu ifadeleri kullanıyordu. Artık Hacivat-Karagöz oyunu seviyesine indiğini düşünüyorum. Devamlı baskı altına almayan çalışan bir başkan. Hem sistemi hem federasyonu, herkesi itham eden, herkesi terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan" dedi.

BÜYÜK ÇELİŞKİ İÇİNDE

Başkan Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olduğunu ifade eden Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: Başkan, ithamların doğruysa, bu ithamların gerekçelerini de ortaya koyman lazım. Çok tehlikeli bir boyuta getiriliyor iş. Bizim işimiz yeşil sahada mücadele etmek. Başkan Ali Koç'un muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu... Benzer soruları onlara sormanız gerekiyor. Başkan'ın (Koç) orada kullandığı ifadelerle, özellikle federasyon için kullandığı ifadelerle, dünkü (programda) kullandığı ifadeler arasında büyük çelişki var. Başkan haklı, haksız olduğu yerde hakemleri ön plana alıp, VAR sistemini ön plana alıp, devamlı baskı uygulama aşamasında. Bunun terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

GÖREV VE SÖYLEM

Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanı olarak kucaklayıcı olması gerektiğini ifade eden Başkan Özbek, "Türk futboluna barışın ve sevginin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisi olduğunu söyleyerek neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Türkiye topyekün mücadele içindeyken bu söyleminiz, yaptığınız görevle bağdaşmıyor" dedi.

GEREKSİZ HARCAMA YAPMIYORUZ

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyarete gittiklerini anlatan Dursun Özbek, "Bu ziyarette konu kulüplerin mali yapısıydı. Kulüplerin gerekli, gereksiz bir harcama içinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak biz iyi transferler yapıyoruz. İyi transferler yapmak, iyi bonservis, iyi maaşlarla mümkün oluyor. Kulüplerin istenen başarıları yakalaması için, Avrupa'daki kulüplerle mücadele etmesi için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

TETE İLE İLGİLİ ENDİŞEMİZ YOK

Tete'nin transferinin ardından eski kulübü Shakhtar Donetsk'in yaptığı açıklamalarla ilgili düşüncelerini de paylaşan Özbek, "Tete transferinde son derece hukuksal boyutu geçerli olan, uluslararası boyuttaki kurumlardan görüş aldık. Oyuncusunu kaybeden her takımın belli bir yaklaşımı vardır. Konuyla ilgili endişemiz bulunmamaktadır. Tete transferi legal bir transferdir. Olmasaydı federasyon Türkiye'de oynamasına izin vermezdi" ifadesini kullandı.