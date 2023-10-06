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Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde yeniden zirveye yerleşmek isteyen sarı-kırmızılar, mutlak 3 puan için yarışacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçın canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:11
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 8. haftada Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 54 maçta sarı-kırmızılılar 33, kırmızı- eyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 104 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

SON 14 MAÇTA NAMAĞLUP

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 27 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 16, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 48 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

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