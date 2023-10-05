TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Cimbom'un 3. golü ise Mauro Icardi'den geldi.
Yıldız oyuncu 78. dakikada penaltı kaçırmasında karşın 3 dakika sonra kendisini affettirdi.
Arjantinli yıldız performansıyla geçtiğimiz sezon dikkatleri üzerine çekmişti.
30 yaşındaki golcü, kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a yaz transfer döneminde 3 yıllık imza attı.
Galatasaray, PSG'ye 4 taksit üzerinden 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye devam ediyor.
Tangocu futbolcu ise sarı-kırmızılı ekipten yıllık 6 milyon euro kazanıyor.
Icardi'nin adı transfer döneminde birçok takım ile anıldı.
Suudi Arabistan ekipleri yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun çalışmalar sürdürmüştü.
Ancak yıldız isim Suudi Arabistan'a gitmek istemedi.
Milan'ın da Icardi için girişimleri bulunuyordu.
Ancak yıldız isim Çizme ekibinin tekliflerini reddetti.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Football Italia'dan derlediği habere göre Icardi'nin Milan'ı reddetmesinin nedeni ortaya çıktı.
Arjantinli yıldız Inter'e geri dönmek için orta yol aradı.
Icardi, Inter ile sözleşme imzalamak istediği için Milan'ın tekliflerini reddetti.
Ancak Inter'e dönüş yolu bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Icardi bu sezon sarı-kırmızılı formayı 13 kez giydi.
Bu mücadelelerde 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Tangocu yıldızın bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor.