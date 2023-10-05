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TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı sırtlayan Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Arjantinli yıldızın yaz transfer döneminde Galatasaray'ı ilk tercih etmediğini açıkladı. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 13:33
TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Yıldız oyuncu 78. dakikada penaltı kaçırmasında karşın 3 dakika sonra kendisini affettirdi.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Arjantinli yıldız performansıyla geçtiğimiz sezon dikkatleri üzerine çekmişti.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

30 yaşındaki golcü, kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a yaz transfer döneminde 3 yıllık imza attı.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Galatasaray, PSG'ye 4 taksit üzerinden 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Tangocu futbolcu ise sarı-kırmızılı ekipten yıllık 6 milyon euro kazanıyor.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Icardi'nin adı transfer döneminde birçok takım ile anıldı.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Suudi Arabistan ekipleri yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun çalışmalar sürdürmüştü.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Ancak yıldız isim Suudi Arabistan'a gitmek istemedi.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Milan'ın da Icardi için girişimleri bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Ancak yıldız isim Çizme ekibinin tekliflerini reddetti.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Football Italia'dan derlediği habere göre Icardi'nin Milan'ı reddetmesinin nedeni ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Arjantinli yıldız Inter'e geri dönmek için orta yol aradı.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Icardi, Inter ile sözleşme imzalamak istediği için Milan'ın tekliflerini reddetti.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Ancak Inter'e dönüş yolu bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - İtalya'dan flaş iddia: Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi!

Icardi bu sezon sarı-kırmızılı formayı 13 kez giydi.

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